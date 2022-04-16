英超｜C朗又中三元救曼聯　阿仙奴熱刺齊告負「爭四」白熱化

英超「爭四」戰線難分難解。曼聯面對榜尾諾域治，大好形勢下被扳平，靠C朗拿度的精彩罰球，演出帽子戲法而全取三分。而近况急跌的阿仙奴則以1球不敵修咸頓，與曼聯同得54分，但得球較少跌至第6位。



曼聯上仗聯賽不敵愛華頓，今戰正選陣容在中場有所調整，其中出場機會極少的連格，今季第2次正選上陣。箭頭繼續由C朗拿度攻堅。

諾域治的迪姆普基接應直線半單刀，被迪基亞出迎擋走。不過，曼聯迅速站穩陣腳，大軍壓境，7分鐘便把握對手犯錯開記錄。諾域治開龍門球在後防互傳，被艾蘭加在禁區內搶走，橫傳給C朗拿度射入空門。

C朗拿度（左）上半場梅開二度。（Getty Images）

曼聯此後繼續主導，連格在32分鐘入楔中央，接應達洛治傳中撞射被救出。但接着的角球，C朗拿度發揮搶點功力，在小禁區邊快賓吉遜一步，頂入今場第2球。不過，曼聯後防完上半場前稍一鬆懈，被普基入滲禁區傳中，由基蘭杜維爾近門頂入，曼聯半場領2：1。

諾域治完半場前由杜維爾扳回一城。（Getty Images）

曼聯在下半場仍然佔優，未能增添比數，反被諾域治突襲得手。普基接應杜維爾直線，突破越位，在右輔位單刀，53分鐘追和2：2。諾域治未幾更幾乎反超前，幸好迪基亞僅僅救出拉斯卡的射門。

普基把握曼聯後防漏洞，追成平手。（Getty Images）

C朗拿度此時再當救世主，76分鐘離門30碼主射罰球，直飛遠柱，雖被告魯爾撲到，仍彈柱入網，讓曼聯再度領先，終以3：2險勝。

關鍵時刻，C朗拿度又救世。（Getty Images）

修咸頓主場對阿仙奴，亦在上半場完結前打開記錄。修咸頓開出角球，被阿仙奴守將頂走後再次大腳踢入禁區。艾爾尤諾斯在出界前僅僅補一腳傳中，讓中堅碧拿歷克近門撞射。蘭斯達爾未能擋走，讓修咸頓在44分先開紀錄。

後備入替的伊美路維在72分鐘近門被射，被費沙科士打僅僅救到。科士打在稍後時間演出身價，救出格列沙加的冷箭。修咸頓終守住勝果，以1：0險勝，阿仙奴則連輸3場。

碧拿歷克把握難得機會，為修咸頓先開記錄。（Getty Images）

上周5-8位球隊全部落敗，僅得第4名的熱刺贏波。熱刺今周在法定時間完結前被白禮頓一箭定江山，但阿仙奴亦告失分。今戰之後，熱刺32戰得57分排第4，曼聯驚險取勝後以54分排第5。阿仙奴因得球較少跌至第6，31戰同得54分，較熱刺及曼聯少踢一場。

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