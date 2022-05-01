英超｜哥迪奧拿傳跟隨高普腳步續約　稱曼城絕不會因利物浦崩潰

哥迪奧拿（Pep Guardiola）與高普（Jurgen Klopp）在英超的鬥法，獲譽為猶如當年費格遜對上雲格般傳奇。在曼城距離衛冕英超再近一步之時，傳出哥帥將跟隨高普腳步續約。



在利物浦以1：0險勝紐卡素之後，曼城周日也以4：0大炒列斯聯，重登榜首，主帥哥迪奧拿賽後直言，聯賽冠軍已在球隊手中，亦不擔心球隊會在利物浦進逼下「崩潰」：「我們已經歷過這處境很多次，這無關壓力，很簡單，我們要贏出餘下所有比賽去奪冠，否則利物浦就會成為冠軍。」

曼城繼續贏波，保持1分領先利物浦的優勢。（Getty Images）

哥帥說得輕描淡寫：「我們很久之前已預料利物浦會贏出所有比賽，若我們也做到，他們就要恭喜我們；否則，就輪到我們恭賀他們。」

哥迪奧拿的曼城跟高普的利物浦鬥法，每每被視為現今足球巔峰之戰，兩位名帥跟目前球會的合約，本來都在2024年屆滿，不過高普日前已率先與紅軍再續約兩年到2026年為止。今日英國《每日鏡報》更引述獨家消息，指哥帥也會跟「藍月亮」續約多一年，至2025年，希望完成「未完的偉業」，相信球迷仍可欣賞兩位名帥鬥法多一段長間。