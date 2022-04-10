英超｜高普與哥迪奧拿再演巔峰之戰　惺惺相惜望退休後暢談波經

曼城今晚（10日）在主場迎戰利物浦，哥迪奧拿與高普的對決，獲各大媒體譽為「現代足球的巔峰之戰」。

高普與哥帥對生涯有截然不同的規劃，其中高普此刻雖極渴望擊敗哥迪奧拿，但對於兩人退役後卻有個有趣的期盼。



《一場足球世界的頂峰賽事——高普對哥迪奧拿是現代最高級別的對決》、《哥迪奧拿對高普是這個時代的對決》、《高普與哥迪奧拿碰頭，令兩人堪比費格遜》……無論是英格蘭、西班牙或法國媒體，都如此形容這場英超冠軍前哨戰。

高普與哥迪奧拿視彼此為最大最手、但也惺惺相惜。（Getty Images）

哥迪奧拿與高普從德甲的歲月一直鬥到現在，在彼此眼中，對方的球隊往往是最難纏的敵人。賽前，哥帥承認曼城與利物浦過去五年是彼此的最大對手，「而高普，更是我領隊生涯的最大敵人。」高普也一樣，在賽前記招道：「我希望自己作為領隊，能帶領着球隊擊敗世上最強球隊，而哥迪奧拿正是最強的領隊。」

這場令球迷着迷的交鋒，又可持續到何時？

高普似乎無意將2024年離開利物浦的計劃押後。（Getty Images）

一向予人「工作狂」印象的哥迪奧拿明言希望「永遠留在曼城」，但高普卻不一樣，他與利物浦的合約將在2024年屆滿，上月他強調無意改變約滿後便離隊的計劃，「若屆時我離開，那將跟球員質素無關，我們的計劃是在我離隊後，利物浦還能變得更強。」

高普坦言自己一旦離開，就不會想念做領隊的歲月，他還期盼若有一日自己和哥帥都分別退休，能一同共享美好時光：「也許我們能在某個地方碰面，然後花許多許多個小時，一同聊着以前在這場比賽、那場比賽觀察到的一切。那會十分有趣，一定的！」

哥迪奧拿打趣道，比賽撞正哥爾夫球巨星活士復出，希望快點擊敗利物浦後回家看比賽。（Getty Images）

「作為一間球會，我們要好好珍惜現在的旅程，因為這樣的旅程太特別了，有時要感受到箇中樂趣並不容易，但我們要提醒自己好好享受。但我不需要提醒自己，我總是十分樂觀，單是今天天氣很好已經是件好事了。」

高普又笑道：「今早我起床後開電腦，看到我們會在一場有趣的比賽中對曼城，就是這些時刻，令我更珍惜自己的工作，因為這正是我想做的。」