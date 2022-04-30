英超｜利物浦有歐聯後顧副選出戰　拿比基達一箭定江山挫紐卡素

衝擊「四冠王」依然有望的利物浦，今仗作客紐卡素，前線主力沙拿先列後備，紅軍不乏攻勢，全場錄得23次攻門﹑10次中目標，結果靠拿比基達上半場19分鐘的入球一箭定江山，1球小勝紐卡素，全取3分並重返榜首。



利物浦周中有歐聯4強次回合的後顧，收起沙拿﹑法賓奴及阿歷山大阿諾特等主力，正﹑副隊長齊齊正選披甲，前線由沙迪奧文尼﹑路爾斯戴亞斯及迪亞高祖達攻堅。

利物浦有歐聯後顧，沙拿今仗先列後備。（Getty Images）

上半場中段，占士米拿與舒哈一次短兵相接，這名紐卡素球員因傷倒地，紅軍未有因此停下，攻勢繼續，祖達傳給入楔的拿比基達，面對門將未有即時起腳，冷靜地扣過門將再射破對方，利物浦19分鐘打開紀錄。

紐卡素其後由阿米朗扣過艾利臣再送入網內，可惜接應時在越位位置，入球無效，利物浦保持一球領先返回更衣室。

拿比基達扣過紐卡素門將再起腳建功，19分鐘利物浦先開紀錄。（Getty Images）

換邊後，祖高美斯右路地波傳中，沙迪奧文尼撞射僅僅柱邊出界，紅軍未能擴大領先，其後因為侵犯對方門將領黃，再退下火線，由沙拿取代其位置，法賓奴同時入替取代佐敦軒達臣。

沙迪奧文尼撞射僅僅柱邊出界，未能為利物浦擴大紀錄。（美聯社）

利物浦積極爭取保險球，祖達勁射同樣被杜巴夫卡擋出，紅軍遲遲未能擴大紀錄，紐卡素亦有機會追平，基斯活特接應直線單刀起腳，逃不過艾利臣的十指關，其後旁證舉旗示意越位在先。

後備入替的沙拿好氣好力，以速度壓過紐卡素守衛，面對杜巴夫卡卻未能起腳。利物浦全場錄得23次埋門，其中10次中目標，依然僅得1個入球，結果小勝紐卡素，以82分重登榜首。

英超第35輪直播賽程：

英超第35輪直播賽程（01美術製圖）

更多英超相關報道：