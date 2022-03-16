英超︱高普妙論與曼城爭標形勢　「我們會盡量變得煩厭」

今季英超錦標基本上只餘下曼城與利物浦二隊之爭，本輪藍月亮再度失分，令紅軍有機會在兩軍對碰前追貼至1分之差。今晚深夜便是利物浦作客阿仙奴的關鍵一戰，賽前高普領隊妙論爭標形勢，指出：「我們會盡量變得煩厭」。



大戰阿仙奴在即，高普與雲迪積克神態從容。（Getty Images）

英超 阿仙奴 對 利物浦

今晚深夜四時 Now 611、621台直播



今仗賽前，曼城29戰累積70分排榜首，利物浦28戰66分緊隨其後，紅軍作客阿仙奴如能全取3分，便可將差距由4分進一步收窄至1分。爭標關鍵一戰前夕，利物浦將帥訓練時神態從容如常，各人有說有笑。

賽前記者會上，高普領隊說看過水晶宮對曼城頭65分鐘比賽，「我無時間即時睇完全場，水晶宮做得很好，曼城也是，只是未能取得入球。最後30分鐘我沒有看，見到賽果時我感到意外。」

曼城在水晶宮身上再次失分。（Getty Images）

「4分差距，講就容易！」

有記者問他，曼城失分會否提升士氣，高普反問：「為什麼會呢？我們的對手是阿仙奴，不能現在就計入作客阿仙奴的分數吧。」他之前曾說過，預期曼城能贏出餘下比賽，不料講完對方立即失分。今次他再次發揮「語言藝術」，「對你來說看似很易，但那是4分呢！我們要踢這場比賽。如果我們要在英超達到一些成就而尚未在聯賽榜領先，便必須贏得比賽，同時其他球隊需要失分。」

利物浦在英超已連贏8場，餘下10場聯賽不乏硬仗，今晚對阿仙奴是首個難關。「我們的計劃是，盡可能變得煩厭（The plan is to be as annoying as possible）。我們要贏得比賽，我們野心巨大，決心取得重大成就。餘下10場比賽有幾場真的很難踢，事實上全部都是硬仗，我們可否全部贏晒10場？看來不太可能，不過我們會盡力一試。」

利物浦不止今晚硬撼阿仙奴，4月10日還要作客曼城，之後作客完維拉3日便要對曼聯，還有同市宿敵愛華頓和力爭前四的熱刺。相比之下，曼城餘下9仗對手只有利物浦一仗難度較高，前列對手只得韋斯咸，其餘主要是中下游球隊，賽程上較為易踢。

利物浦英超餘下賽程：

3月16日／作客／阿仙奴



4月2日／主場／屈福特



4月10日／作客／曼城



4月16日／作客／阿士東維拉



4月19日／主場／曼聯



4月24日／主場／愛華頓



4月30日／作客／紐卡素



5月7日／主場／熱刺



5月15日／作客／修咸頓



5月22日／主場／狼隊

