英超︱高普妙論與曼城爭標形勢　「我們會盡量變得煩厭」

今季英超錦標基本上只餘下曼城與利物浦二隊之爭,本輪藍月亮再度失分,令紅軍有機會在兩軍對碰前追貼至1分之差。今晚深夜便是利物浦作客阿仙奴的關鍵一戰,賽前高普領隊妙論爭標形勢,指出:「我們會盡量變得煩厭」。



大戰阿仙奴在即,高普與雲迪積克神態從容。(Getty Images)

英超 阿仙奴 對 利物浦

今晚深夜四時 Now 611、621台直播



今仗賽前,曼城29戰累積70分排榜首,利物浦28戰66分緊隨其後,紅軍作客阿仙奴如能全取3分,便可將差距由4分進一步收窄至1分。爭標關鍵一戰前夕,利物浦將帥訓練時神態從容如常,各人有說有笑。

賽前記者會上,高普領隊說看過水晶宮對曼城頭65分鐘比賽,「我無時間即時睇完全場,水晶宮做得很好,曼城也是,只是未能取得入球。最後30分鐘我沒有看,見到賽果時我感到意外。」

曼城在水晶宮身上再次失分。(Getty Images)

「4分差距,講就容易!」

有記者問他,曼城失分會否提升士氣,高普反問:「為什麼會呢?我們的對手是阿仙奴,不能現在就計入作客阿仙奴的分數吧。」他之前曾說過,預期曼城能贏出餘下比賽,不料講完對方立即失分。今次他再次發揮「語言藝術」,「對你來說看似很易,但那是4分呢!我們要踢這場比賽。如果我們要在英超達到一些成就而尚未在聯賽榜領先,便必須贏得比賽,同時其他球隊需要失分。」

利物浦在英超已連贏8場,餘下10場聯賽不乏硬仗,今晚對阿仙奴是首個難關。「我們的計劃是,盡可能變得煩厭(The plan is to be as annoying as possible)。我們要贏得比賽,我們野心巨大,決心取得重大成就。餘下10場比賽有幾場真的很難踢,事實上全部都是硬仗,我們可否全部贏晒10場?看來不太可能,不過我們會盡力一試。」

利物浦不止今晚硬撼阿仙奴,4月10日還要作客曼城,之後作客完維拉3日便要對曼聯,還有同市宿敵愛華頓和力爭前四的熱刺。相比之下,曼城餘下9仗對手只有利物浦一仗難度較高,前列對手只得韋斯咸,其餘主要是中下游球隊,賽程上較為易踢。

利物浦英超餘下賽程:

3月16日/作客/阿仙奴



4月2日/主場/屈福特



4月10日/作客/曼城



4月16日/作客/阿士東維拉



4月19日/主場/曼聯



4月24日/主場/愛華頓



4月30日/作客/紐卡素



5月7日/主場/熱刺



5月15日/作客/修咸頓



5月22日/主場/狼隊