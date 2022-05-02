谷愛凌陳夢勞動節齊練跑　汪順赤裸上身爆汗　全紅嬋籲隔離別躺平

多名中國運動員在勞動節分享鍛煉體能的時刻，滑雪代表谷愛凌剛到美國紐約，準備出席女性體育峰會，她在當地早晨練跑，而乒乓球「一姐」陳夢昨日也是練跑，跑了9.5公里。至於男泳手汪順赤裸上身，在地上訓練肌肉力量，儘管沒有落水，都做到渾身濕透。



28歲的陳夢在勞動節發微博表示：「五月的第一天又是這麼勤勞！祝大家五一勞動節快樂乒乓球！」這位女單世界排名第一的球手，穿上運動內衣及緊身長褲練跑，她與網民分享了跑步及做熱身的照片；從運動手錶顯示的數據，她用了1小時43分完成了9.5公里。

在冬奧贏得兩金的谷愛凌，近日到美國紐約，出席5月4日舉行的女性體育峰會。在勞動節，她到紐約中央公園練跑，並分享跑步照，祝網民勞動節健康快樂。

在東京奧運贏得男子200米混合泳金牌的汪順，在微博分享勞動節的訓練，見到他赤裸上身，在墊上進行各種體能運動，鍛煉肌肉。他做完訓練後，伏在墊上，滿身大汗，短褲亦濕透，但都做起「V」字手勢拍照。他表示：「勞動節就要動起來，勞動最光榮！」

此外，跳水運動員全紅嬋亦在微博表示：「居家隔離別躺平，要保持每日運動量增加免疫力哦！」