體育熱話｜「成績最差」朱易獲保送北大捱轟　球王樊振東保讀這間

中國國家體育總局昨（12日）公布2022年優秀運動員保送名單，共有873人通過審核，其中一個名字受到矚目，是在北京冬奧因失誤而捱轟的花式溜冰入籍美少女朱易。



據中國官方公告，19歲北京冬奧代表朱易成為873人中，唯一一位保送中國最頂尖學府北京大學的運動員，馬上再度成為眾矢之的。

背負壓力出戰的朱易，在北京冬奧失誤倒地。（Getty Images）

朱易在2018年放棄美籍，選擇代表中國，不過在今年的冬奧團體賽失誤慘摔，令團隊成積從第3跌至第5，賽後飽受中國網民批評，質疑她是靠父蔭才入選國家隊，犧牲了中國選手的機會。

網民質疑朱易在國際賽事成績平平，卻獲保送最頂尖的大學。（官網截圖）

在個人賽也未能晉級決賽，僅取得27名的朱易，如今卻成為今年唯一保送北京大學的運動員，加上其父朱松純是北京大學人工智慧研究院院長，因此再度引起網民不滿，有人質疑為什麼（冬奧）「成績最差」還能入北大，有人更直指她靠父蔭，「有的人一出生就在羅馬」、「畢竟人家爸爸就是北大的」。

內地網民認為朱易實力不值獲保送北大。（截圖）

除了朱易外，2018年4月首登乒乓世界第一、目前已連續24個月蟬聯球王寶座的樊振東，獲保送到上海交通大學，則獲得中國網民恭喜，「樊振東 大學」、「樊振東擬保送上海交大」等關鍵字也登上內地熱搜。東京奧運女子雙人跳水金牌張家齊，則獲保送到北京體育大學。