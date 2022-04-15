羽毛球｜戴資穎缺戰亞錦賽　港隊「鄧謝配」列混雙6號種子

世界羽聯（BWF）今周最新世界排名，中華台北「一姐」戴資穎繼續穩坐球后達211周，對於緊隨的日本好手山口茜追到只差51分，戴資穎淡然表示只專注自己。



戴資穎在上月全英賽4強止步，山口茜在封后後取得1萬2000分積分，與戴資穎的分差收窄至51分，加上世界巡迴賽逐漸回復正常，BWF決定調整積分計算方式，戴資穎也可能因此受影響。

戴資穎大方回應球后位置或會被取代。（Badminton Photo）

對於「世一」位置受威脅，戴資穎大器回應：「時間到了就會換人，不要這麼在意這個位置，即使不是第一名，日後遇到排名比我高的，我去換衣服就好。」因比賽中排名較高者，能選擇球衣顏色。

她坦言不會因積分改變自己的賽事安排，會照自己的步調參賽，專注做好自己。

世界排名第2的山口茜，在亞錦賽女單被列為頭號種子。（Getty Images）

亞錦賽抽籤出爐 伍家朗未有參賽

今屆亞錦賽將於4月26日至5月1日在菲律賓舉行，級別等同於世界羽聯超級1000賽事，在戴資穎缺席下，世界排名第2的山口茜被列為女單頭號種子。中國女單「一姐」陳雨菲，則因近期狀態不佳，且多次在巡迴賽爆冷出局而未列參賽名單。

去年末世錦賽後久未露面的「鄧謝配」將在亞錦賽登場。（Badminton Photo）

港隊方面，焦點之一、世界排名第7的混雙組合鄧俊文／謝影雪，被列為賽事6號種子，首圈將與排名20的印尼組合Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari爭晉級；料最快在8強碰上東京奧運金牌組合王懿律／黃東萍。

在瑞士確診的伍家朗則未有參賽，隊友李卓耀被編於上線，如晉身次圈大有機會遇上日本「一哥」桃田賢斗。