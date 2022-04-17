羽毛球｜韓國天才少女4強不敵何冰嬌　無緣主場兩連冠

韓國羽毛球「天才少女」安洗瑩，昨（16日）在超級300系列韓國大師賽女單4強，以11：21、13：21不敵中國何冰嬌，吞下對戰3連敗，無緣主場兩連冠。



現年20歲、世界排名第4的安洗瑩在上月全英賽勇奪亞軍，回到韓國比賽延續氣勢，在上周的韓國公開賽以一局未失之姿奪冠，成為2015年成池鉉後首位女單東道主冠軍。她今周乘勇轉戰韓國大師賽，連續擊敗中國的韓悅、日本球手大堀彩和泰國的Supanida Katethong，打出8連勝。晉身4強，她遇上今站最大考驗的中國好手何冰嬌。

安洗瑩在4強被何冰嬌克制。（Badminton Photo）

安洗瑩與何冰嬌過去曾交手2次，前者都以直落兩局告負，最近一次碰頭是3月德國公開賽。

安洗瑩今仗首局初段仍還能與何冰嬌抗衡，但很快就被對手拉開比數，打成7：11後，雖然安洗瑩一度力追至僅差2分，卻在末段打亂節奏連失5分，被何冰嬌先取一局。

何冰嬌晉身決賽與隊友陳雨菲爭冠。（Badminton Photo）

次局有如首局「翻版」，雙方同樣在比賽初段拉鋸，安洗瑩對着何冰嬌仍苦無對策，陷入苦戰，更被對手打出6：1的攻勢，終以13：21吞下對戰3連敗，無緣決賽、爭取在韓國賽後再於主場封后。

另一邊廂，上周16強爆冷出局的中國「一姐」陳雨菲，力戰3局後終以21：7、19：21、21：17力退隊友王祉怡，將與何冰嬌在今午爭冠。