中國女排20人名單公布 東京奧運代表只有5人
撰文：楊宇翹
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中國排球協會公布最新一輪中國女排20人名單，參加過東京奧運的12名隊員只有5人入選。
中國女排教頭蔡斌2月頭正式上任，其後安排訓練營的入選名單，人數高達64人。惟經兩個月訓練後，中國排球協會更新集訓名單，人數刪減至20人。
參加過東京奧運的12名隊員只有5人入選，奧運冠軍朱婷、張常寧，以及其他幾名前國家隊選手王夢潔、姚迪和劉晏含均未入選。
2022年中國女排集訓運動員名單如下：
北京：王雲蕗、金燁
天津：李盈瑩、王媛媛、王藝竹
遼寧：丁霞、許嘉楠
上海：高意、王唯漪
江蘇：龔翔宇、刁琳宇、倪非凡、吳夢潔
福建：鄭益昕
山東：楊涵玉、蔡雅倩
廣東：王逸凡、陳佩妍
四川：繆依雯
重慶：袁心玥
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