中國女排20人名單公布　東京奧運代表只有5人

中國排球協會公布最新一輪中國女排20人名單，參加過東京奧運的12名隊員只有5人入選。



中國女排教頭蔡斌2月頭正式上任，其後安排訓練營的入選名單，人數高達64人。惟經兩個月訓練後，中國排球協會更新集訓名單，人數刪減至20人。

兩屆奧運代表副攻手袁心玥將是新一代女排領軍人物。（Getty Images）

參加過東京奧運的12名隊員只有5人入選，奧運冠軍朱婷、張常寧，以及其他幾名前國家隊選手王夢潔、姚迪和劉晏含均未入選。

2022年中國女排集訓運動員名單如下：

北京：王雲蕗、金燁

天津：李盈瑩、王媛媛、王藝竹

遼寧：丁霞、許嘉楠

上海：高意、王唯漪

江蘇：龔翔宇、刁琳宇、倪非凡、吳夢潔

福建：鄭益昕

山東：楊涵玉、蔡雅倩

廣東：王逸凡、陳佩妍

四川：繆依雯

重慶：袁心玥