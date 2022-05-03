【網球】大坂直美溫網轉打混雙 網民建議夥拍錦織圭「日本連線」
撰文：楊宇翹
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大坂直美昨日在馬德里大師賽止步32強，賽後她表示於首輪賽後左邊小腿腳筋感不適，然而昨日途中再感到痛楚，故此影響發揮。
這名大滿貫得主亦透露一個驚人消息，她將在下月溫網參與混雙，至今仍在尋找拍檔。
大坂直美昨在馬德里大師賽止步32強，在不擅長的泥地以3：6、1：6不敵西班牙選手索妮比絲（Sara Sorribes Tormo）。
賽後她在記者會上坦言，左邊小腿腳筋感到不適：「這個傷是我無法預期的，除非未來有重大進展，否則我覺得這將是一個巨大的問題，但我認為現在，我只能學習如何繼續向前。」
其後大坂直美再透露驚人消息：「我最近很專心在練網前球，因為準備要在溫網打混雙。」這名大滿貫得主笑言上次在WTA巡迴賽打雙打已要追溯至2017年與姐姐合作，是次決定亦自覺驚訝。
不過這名經常受外界影響的球手再指，最怕連累拍檔：「我不想讓我的搭檔失望，每次打雙打時我都會不停說抱歉，我不想成為別人的負擔。」
至於拍檔人選，大坂直美直言保持開放態度，惟WTA官方率先在社交媒體發文請球迷猜猜。不少球迷希望大坂直美能與英國前球王梅利（Andy Murray）合作，亦有人希望她可與錦織圭組成「日本連線」衝擊錦標。
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