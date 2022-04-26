拿度網球學校首度進軍亞洲　與新世界合作落戶香港西貢

香港高爾夫球及網球學院今日（26日）宣布，與世界知名的西班牙拿度網球學校合作，在香港開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新一代網球人才，推動本地體育發展。21次網球大滿貫得主拿度表示，對網球中心落戶香港感到非常興奮。



35歲的拿度十分期待即將啟用的拿度網球中心，他表示：「我們對於這個位於香港的嶄新國際項目感到非常興奮。位於西班牙馬略卡的拿度網球學校在五年前成立，一直以來我們都希望可以擴展教學，讓更多人接觸我們的訓練方式。」

拿度表示對香港的項目感到興奮，相信香港的拿度網球中心將取得成功。（Getty Images）

「對我們而言，擁有一個可靠的合作夥伴是至為重要，因此我要感謝香港高爾夫球及網球學院團隊對我們的信任，這裏擁有一流的培訓設施；我們亦會派出優秀的教練團隊。我相信拿度網球中心將會取得成功。」

拿度網球學校的訓練方式是根據拿度的訓練設計而成。由Toni Nadal 帶領的教練團隊希望透過有關的訓練，讓每位球員發揮自己最大的潛能，在球場內外都可以充分發揮最佳水平。 即將啟用位於香港的拿度網球中心亦會採用同樣的培訓方式。

位於西貢的香港高爾夫球及網球學院，與拿度網球學校合作，成立亞洲首個拿度網球中心。（由公關提供）

香港高爾夫球及網球學院由新世界發展擁有，位於西貢大涌口。新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「享譽盛名的拿度網球學校首次落戶亞洲，是香港高爾夫球及網球學院，以至香港體育發展的重要里程碑。香港擁有很多優秀人才，拿度網球學校可以為我們具冠軍潛質的網球運動員提供所需的世界級訓練。」

此外，香港高爾夫球及網球學院慈善基金會將會向兩名表現出色的香港網球運動員（男女名額各一）提供訓練贊助。有關贊助除了包括由專業教練提供的精英培訓外，兩名運動員亦有機會親赴位於西班牙馬略卡的拿度網球學校體驗世界級的訓練環境，進一步提升網球技巧。相關贊助旨在支持具潛質的香港網球運動員，將開放予所有本地網球員申請，不論他們是否香港高爾夫球及網球學院的學員。計劃詳情將於稍後時間公佈。