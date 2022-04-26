網球︱英國網球甜心與李娜隔空連線　拉度簡奴一年內第3次換教練

英國網球甜心拉度簡奴（Emma Raducanu）近日獲頒勞倫斯世界體育獎年度突破獎（Breakthrough of the Year），領獎時她與偶像李娜隔空溫馨互動，更說出希望跟對方見面的願望。

可是她自從贏得2021年美國網球公開賽以來，表現一直反覆，無復勇態。她今日與合作僅5個月的教練分道揚鑣，已是一年內第三度炒教練。



拉度簡奴與偶像李娜隔空互動。（原圖：Getty Images）

19歲的拉度簡奴去年美網一戰成名，她在整個賽事以不失一盤姿態下封后，第二次亮相大滿貫正賽已成為冠軍，創下網球公開賽年代女子球手的紀錄，同時是自韋德（Virginia Wade）1977年贏得溫布頓以來，首個贏得大滿貫的英國女子球手。她更是歷來第一位贏得大滿貫錦標的外圍賽球手，也是自舒拉寶娃在2004年贏得溫布頓以來，最年輕的大滿貫冠軍。

曾兩度贏得大滿貫的中國名將李娜，是勞倫斯世界體育學院成員，她以一條視像影片，公布拉度簡度獲得年度突破獎項，「艾瑪你好，李娜在此送上祝賀。作身學院成員，我與一眾同僚很開心選出你成為獎項得主。」

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英國網球甜心拉度簡奴（Emma Raducanu）獲頒勞倫斯世界體育獎年度突破獎（Breakthrough of the Year）。（Getty Images）

點圖睇：人見人愛的Emma

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拉度簡奴得獎後，隨即以影片回禮，勞倫斯獎微博帳戶上載的影片中，她以一口流利中文說，「李娜，你是我最喜歡的網球明星。我想說謝謝你，我也想見你，再見。」

小妮子自贏得美網後，立即被捧為英國國寶，甜美外貌為她帶來大量代言合約，亦忙於出席各項活動，網球事業難免分心，加上曾受傷患困擾，今年遲遲未能發揮最高水平。今年參加6項賽事全軍盡墨，包括澳網次圈出局，印第安納威爾斯大師賽戰至第三圈，邁阿密公開賽又是次圈止步。

大賽連環失利，她又次撤換教練。跟她合作只有5個月的德國教練Torben Beltz，失去工作。

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Andrew Richardson幫助拉度簡奴登上美網后座，賽後卻遭撤換。（Getty Images）

教練如衣服

在美網驚喜封后前，拉度簡奴先憑去年溫布頓的演出聲名大噪，她在第四圈止步後，即與英國教練Nigel Sears斬纜。她在英國另一教練Andrew Richardson幫助下，贏得美網冠軍，出乎意料地，賽後她沒有繼續與Andrew合作，而選擇德國籍的Torben Beltz。

她在傷患和備受外界注目下，戰績不似預期，近期狀態開始有回勇跡象之時，卻又告別Torben Beltz，所選擇的時機備受質疑。現在她又要另覓教練，是一年內第四人。這名擁有中國媽媽、羅馬尼亞爸爸的混血美少女，對網球教練的看法與只忠於一個教練的傳統思維有分別，她嘗試在更多不同專業人士身上，吸收更廣闊的知識。

她多謝Torben的付出，「他是個大好人，我很享受我們一起合作時的強大化學作用。然而我感到我最理想的發展方向，是過渡至一個全新訓練模式。」

拉度簡奴今年戰績不濟。（Getty Images）

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