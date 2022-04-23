網球｜奧運金牌力挺名將魯比夫　加入炮轟溫網禁俄行列

溫布頓網球錦標賽日前宣布禁止俄羅斯以及白俄球員參加今屆賽事，連日來引發多名網壇球星發言反對，對此東京奧運金牌阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）也加入批評溫網的行列，「沒有理由俄國球手不該在那裏打球。」



世界第3的德國名將薩維列夫，出生於德國漢堡，但其父母都是俄羅斯人。據《法新社》報道，他對禁止俄羅斯隊和白羅斯隊參加台維斯盃等網球團體賽項目，是「完全正確」，他說：「這是要抵制俄羅斯的，我理解這一點。」

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薩維列夫在上周的蒙地卡羅大師賽4強止步。（Getty Images）

不過，薩維列夫為好友、俄羅斯名將魯比夫（Andrey Rublev）挺身而出，後者在日前抨擊溫網禁止俄羅斯球員參賽是「完全的歧視」。

薩維列夫表示，他與好友魯比夫談過，並指後者是反對俄羅斯入侵烏克蘭，「他反對這場戰爭，他計劃將他的獎金捐贈給烏克蘭。」

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魯比夫曾在鏡頭前寫下「No War Please」（請不要開戰）。（截圖）

不少球手也對溫網禁賽俄羅斯球手表態，世界球王祖高域（Novak Djokovic）日前譴責其決定「相當瘋狂」。

美國網壇先鋒、於1973年創立世界女子職業網球協會（WTA）的金夫人（Billie Jean King）日前也表示，「WTA創立的指導原則之一，是世界上任何女生只要球打得夠好，就有地方可以比賽。」她續說：「我1973年支持這個原則，今日也會堅守。我無法支持因國籍而禁止個別運動員參加賽事的決定。」