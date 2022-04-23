網球｜奧運金牌力挺名將魯比夫 加入炮轟溫網禁俄行列
撰文：葉詩敏
出版：更新：
溫布頓網球錦標賽日前宣布禁止俄羅斯以及白俄球員參加今屆賽事，連日來引發多名網壇球星發言反對，對此東京奧運金牌阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）也加入批評溫網的行列，「沒有理由俄國球手不該在那裏打球。」
世界第3的德國名將薩維列夫，出生於德國漢堡，但其父母都是俄羅斯人。據《法新社》報道，他對禁止俄羅斯隊和白羅斯隊參加台維斯盃等網球團體賽項目，是「完全正確」，他說：「這是要抵制俄羅斯的，我理解這一點。」
不過，薩維列夫為好友、俄羅斯名將魯比夫（Andrey Rublev）挺身而出，後者在日前抨擊溫網禁止俄羅斯球員參賽是「完全的歧視」。
薩維列夫表示，他與好友魯比夫談過，並指後者是反對俄羅斯入侵烏克蘭，「他反對這場戰爭，他計劃將他的獎金捐贈給烏克蘭。」
不少球手也對溫網禁賽俄羅斯球手表態，世界球王祖高域（Novak Djokovic）日前譴責其決定「相當瘋狂」。
美國網壇先鋒、於1973年創立世界女子職業網球協會（WTA）的金夫人（Billie Jean King）日前也表示，「WTA創立的指導原則之一，是世界上任何女生只要球打得夠好，就有地方可以比賽。」她續說：「我1973年支持這個原則，今日也會堅守。我無法支持因國籍而禁止個別運動員參加賽事的決定。」
網球︱溫布頓禁止俄羅斯選手參賽 祖高域怒斥：是瘋狂的決定網球｜祖高域一戰出局因抱病作賽 教練有信心法網找到獲勝方法體育熱話｜俄網球女將爆教練指示買禁藥 遇藥檢只需做一件事網球｜祖高域泥地賽季出師不利 發球大失水準爆冷輸波網球｜細威預告溫網復出 去屆首圈傷出休戰一整年或接戰美網網球｜世界第二麥維迪夫恐被溫網禁賽 背後原因竟怕這件事發生網球｜Will Smith奧斯卡一幕驚現球場 15歲頭號種子輸波掌摑對手網球︱美少女新一姐為芭迪退役痛哭 施安迪：以為大家會打到35歲