網球熱話｜退役美女球手夏卡露轉戰色情事業　登陸「成人版IG」

網球女單世界排名最高試過39位的前美國球手夏卡露（Ashley Harkleroad），最近事業有新發展，她加入外號「成人版IG」的網上平台OnlyFans，轉做色情界KOL，拍攝成人影片。



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英國《太陽報》報道，36歲的夏卡露在這個收費網上平台以「運動型、嬌俏、玩得、有趣且處於巔峰期」去形容自己，她還表示：「我是第一個登上《花花公子》封面的職業網球手，如今我登陸OnlyFans了！」她鼓勵用戶訂閱其頻道，觀賞她自家製的成人內容，「在這裏可以自由表現自己……我回來了，比以前更好。」

夏卡露向來行為出位，她在2008年登上《花花公子》封面，拍攝性感照片。當時她說：「我已經考慮過，這是我應該做的事。我以自己的身體為榮，我是代表女性運動員的身體。」

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美國球手夏卡露最高世界排名39，她在2008年為《花花公子》雜誌拍裸照更令人印象深刻。（網上圖片）

夏卡露當年為《花花公子》雜誌拍裸照。（網上圖片）

夏卡露由2000年至2012年活躍於網壇，在四大滿貫的最佳成績曾打入澳網及法網第3圈，個人世界排名最高去到39位。她還在2002年至2007年間，8次贏得ITF巡迴賽錦標。

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夏卡露經歷了兩段婚姻，另一半皆是網球手。她在2004年與保高莫路夫（Alex Bogomolov Jr）結婚，但兩人在2006年離婚。到2008年，她跟另一位前網球手查克阿當斯（Chuck Adams）結婚，兩人現在育有兩名子女。