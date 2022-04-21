網球︱溫布頓禁止俄羅斯選手參賽 祖高域怒斥：是瘋狂的決定
撰文：楊宇翹
出版：更新：
四大滿貫之一的溫網，昨日官網宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參賽，成為自二戰以來，首次有選手因國籍遭禁賽。外界就此決定議論紛紛，當中包括世界球王祖高域（Novak Djokovic）。
溫網賽會周三宣布因應俄烏戰事，禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參與賽事，意味男單世界排名第2的麥維迪夫（Daniil Medvedev）無緣爭逐。
惟此決定並不獲世界男子職業網球協會（ATP）及女子職業網球協會（WTA）認同，兩大網球協會隨後都發聲明批評。ATP認為，球員參賽資格基於ATP的排名而非國籍，然而賽會對國籍的歧視是違反了當中協議，溫網有關決定並不公平，且開了一個壞先例。
不滿溫網制裁的還有世界球王祖高域，他亦以「瘋狂」形容賽會的決定：「我永遠不支持戰爭，因我小時候就嘗過戰爭滋味；但是我不能支持溫網的制裁，認為這是瘋狂的決定，球員本身是無辜，當政治影響體育時，結果總是負面。」
溫網今次的制裁是繼第二次世界大戰後，首次有球員因為國籍而被禁賽。受影響的除了球員麥維迪夫，更有女單世界第4的白俄羅斯選手莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）。
體育熱話｜俄網球女將爆教練指示買禁藥 遇藥檢只需做一件事網球｜細威預告溫網復出 去屆首圈傷出休戰一整年或接戰美網網球｜世界第二麥維迪夫恐被溫網禁賽 背後原因竟怕這件事發生網球｜Will Smith奧斯卡一幕驚現球場 15歲頭號種子輸波掌摑對手網球︱美少女新一姐為芭迪退役痛哭 施安迪：以為大家會打到35歲網球｜西班牙18歲新星創生涯里程碑 大師兄拿度發文祝賀網球｜大坂直美屈居亞軍笑住領獎贏掌聲 低谷中脫胎換骨學會謙卑