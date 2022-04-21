網球︱溫布頓禁止俄羅斯選手參賽　祖高域怒斥：是瘋狂的決定

四大滿貫之一的溫網，昨日官網宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參賽，成為自二戰以來，首次有選手因國籍遭禁賽。外界就此決定議論紛紛，當中包括世界球王祖高域（Novak Djokovic）。



溫網賽會周三宣布因應俄烏戰事，禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參與賽事，意味男單世界排名第2的麥維迪夫（Daniil Medvedev）無緣爭逐。

男單世界排名第2的麥維迪夫（Daniil Medvedev）無緣爭逐溫網。（Getty Images）

惟此決定並不獲世界男子職業網球協會（ATP）及女子職業網球協會（WTA）認同，兩大網球協會隨後都發聲明批評。ATP認為，球員參賽資格基於ATP的排名而非國籍，然而賽會對國籍的歧視是違反了當中協議，溫網有關決定並不公平，且開了一個壞先例。

祖高域批評賽會的制裁的「瘋狂」。（Getty Images）

不滿溫網制裁的還有世界球王祖高域，他亦以「瘋狂」形容賽會的決定：「我永遠不支持戰爭，因我小時候就嘗過戰爭滋味；但是我不能支持溫網的制裁，認為這是瘋狂的決定，球員本身是無辜，當政治影響體育時，結果總是負面。」

溫網今次的制裁是繼第二次世界大戰後，首次有球員因為國籍而被禁賽。受影響的除了球員麥維迪夫，更有女單世界第4的白俄羅斯選手莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）。