歐聯4強｜安察洛堤帶着新仇再遇利物浦 「藍血人」視決賽為打吡
撰文：何偉畧
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安察洛堤不愧是球壇老江湖，領軍打出經典戰役，興奮過後不忘本。
決賽面對利物浦，安察洛堤在舊恨之上添一份新仇。他形容決賽不止要「再」雪前恥，還有一顆「拖肥」心大戰仇家：「我仍然是愛華頓人。」「拖肥」球迷會否感到安慰？
皇家馬德里首回合落後3:4，次回合戰至下半場後段更落後1球。形勢何其惡劣， 「肥安」的調動及時奏效，在補時階段追平，加時再反勝，奇蹟晉級決賽。
安察洛堤將第三度在歐聯決賽，與利物浦狹路相逢。2005年「伊斯坦堡奇蹟」的受害者，兩年後帶領AC米蘭復仇。十多年過去，「肥安」再遇利物浦，依然提着舊事，「1984年作為球員（編按：歐聯前身歐冠決賽羅馬對利物浦，安察洛堤因傷缺陣），05、07年身為教練，今次又遇上利物浦」。這一次，多添一份新仇。
「敵人的敵人是朋友」，安察洛堤看來深明此道。他與愛華頓提早解約，今季上任皇馬教練，心內未忘「拖肥」。他忽然「藍血人」上身說：「我住在利物浦市兩年，這場決賽對我來說是打吡，因為我仍然是愛華頓人（Evertonian）。」
愛華頓現時水深火熱，位處英超尾三，正為護級破釜沉舟。安察洛堤2019年12月上任，一季半以來球隊陣容煥然一新，為球迷帶來希望。可是去年夏天突然轉投皇馬，愛華頓換上賓尼迪斯接手陷入低潮，要換上林柏特救亡。
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