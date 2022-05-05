歐聯4強｜基亞利殊兩失良機埋下落敗伏線 里奧費迪南批前途堪憂
撰文：趙子晉
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曼城後備入替的基亞利殊，末段有機會成為英雄，可惜兩次黃金機會皆被皇馬守衛封走，未能奠定勝局，埋下被反勝的伏線。這名「一億鎊先生」當年一條舊發文，隨即被翻炒。
當皇馬的洛迪高高斯未攻入扳平一球時，曼城有機會進一步拉開領先優勢，基亞利殊左路以速度壓過包抄的米列達奧，再推過高圖爾斯窄角度起腳，卻被費蘭特文迪白界前救駕。這名英格蘭國腳其後再有機會，禁區內一扣一射，僅僅被高圖爾斯的左腳稍稍改變方向，柱邊出界。
基亞利殊以一億鎊身價加盟曼城，但他並非球隊的必然正選，主帥哥迪奧拿更加信任馬列斯及菲爾科頓，哥帥強調這名英格蘭國腳在陣中依然有一定作用，但因戰術關係，而只好先放後備。
基亞利殊今季聯賽僅交出兩個入球及助攻，表現與高昂身價有落差，早已引起部分球迷對他的質疑，加上今仗兩度錯失奠勝機會，連名宿里奧費迪南亦認為，對他在曼城的未來發展有甚大的負面影響。
皇馬奇蹟晉級後，眼利的網民當然不會放過基亞利殊，隨即重推他8年前的一條Twitter發文，當時以西班牙文寫上「去吧 馬德里」（Hala Madrid）及幾支西班牙國旗的表情符號，慶祝皇馬晉級。8年後，身份有變，這條貼文再被網民翻炒。值得一提的是，今次以球員身分作客，基亞利殊抵達班拿貝後立即化身「小球迷」，在草地上以手機拍下看台的景象。
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