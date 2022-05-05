歐聯｜皇馬驚天反勝劇本再度上演　末段89秒由落後變反超前

撰文：趙子晉
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歐聯16強，賓施馬17分鐘連中三元，皇馬反勝巴黎聖日耳門晉級；歐聯8強，賓施馬加時頭槌奠勝，淘汰車路士過關。
皇家馬德里今季歐聯旅程，美夢繼續上演。4強次回合，曼城憑馬列斯下半場中段建功，以為決賽在望，豈料皇馬末段發力，89秒極速連轟兩球反超前，加上加時初段賓施馬博得12碼操刀中鵠，再度在班拿貝上演驚天反勝晉級決賽。

歐聯4強，首回合以3：4落後一球的皇馬，次回合返回班拿貝主場出擊，雲尼斯奧斯換邊初段錯失大好機會，接應卡華積的傳送卻射出界。曼城隨後更擴大優勢，馬列斯出其不意勁射近門破網，73分鐘將總比數改寫為5：3。

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馬列斯下半場中段建功，一度拉開優勢。（Getty Images）

對皇馬而言，今季在歐聯落後並不陌生，16強及8強亦先後陷入絕境，但仍然以超強心態，反勝巴黎聖日耳門及車路士晉級，而反勝劇本今仗再度上演，而且是更瘋狂的版本。

曼城末段再有黃金機會，基亞利殊左路突破，避過高圖爾斯再橫傳，被費蘭特文迪白界線前解圍，皇馬大難不死，為今仗增添懸念。卡馬雲加禁區外妙傳予入楔的賓施馬，並第一時間傳中，後備入替的洛迪高在艾達臣沒收前，將皮球送入網，90分鐘追成較接近紀錄。

皇馬燃起一絲晉級希望，賽事掀起高潮。卡華積右路斬中，落點恰到好處，洛迪高跳起一頂，艾達臣只能目送皮球入網，僅僅89秒梅開二度，皇馬反超前2：1，並在總比數追成5：5平手。

後備入替的洛迪高做英雄，89秒連轟兩球。（Getty Images）

曼城以為半隻步踏入決賽，卻在末段被皇馬狠狠地平反敗局，晉級希望更在加時上半場被粉碎。皇馬的反勝關鍵先生賓施馬再度挺身而出，洛迪高地波傳中，賓施馬禁區內先控球再被魯賓戴亞斯踢跌，球證直指12碼點，這名法國尖刀冷靜地將12碼轉化成入球，加時上半場5分鐘奠定勝局，攻入反勝一球，為皇馬的反勝劇本寫上完美句號。

皇馬反勝總有賓施馬，這名法國尖刀射入12碼奠勝。（Getty Images）

重溫皇馬的晉級過程，多次先在首回合作客失利，次回合返回班拿貝後扭轉局勢，而且反勝的時間愈見極限，由16強的61分鐘及8強的80分鐘，到今仗的89分鐘，足證皇馬永不放棄的精神。有趣的是，大會在89分鐘直播畫面展示晉級機率，當時皇馬只得1%，但最後依然成為晉級一方。

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皇馬在末段只得1%的晉級機率，他們最終卻順利反勝晉級。（Twitter截圖）

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英超第36直播賽程（01美術製圖）

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