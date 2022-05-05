歐聯4強｜安察洛堤率皇馬大逆轉　五大聯賽稱霸有望再創歷史

2005年5月25日，是利物浦球迷畢生難忘的一夜，在伊斯坦堡經歷經典的歐聯決賽，半場落後3球反勝AC米蘭奪冠。有人歡喜有人愁，時任AC米蘭領隊安察洛堤，同樣難以忘懷。

17年後，安察洛堤麾下的皇馬，今季歐聯接連戲劇性過關，4強次回合主場末段89秒反勝曼城。日後盡量別教當天的淚白流，安察洛堤賽後直言，今場勝仗憶起這場經典。



歐聯4強次回合，曼城下半場中段由馬列斯建功，皇馬出線陷於劣勢，卻在末段由後備入替的洛迪高高斯89秒內梅開二度，雙方兩回合總比數打成5：5，需要進入加時決勝，賓施馬親自搏得12碼並主射建功，在落後兩球的劣勢下殺入決賽，將與利物浦爭標。

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皇馬驚天反勝劇本再度上演 末段89秒由落後變反超前

皇馬末段反勝晉級，眾將當然非常興奮。（Getty Images）

皇馬主帥安察洛堤上周成為史上首人贏得五大聯賽錦標，如今有望再刷新另一紀錄。若果球隊順利奪冠的話，「肥安」將會是首名4奪歐聯的教頭。皇馬在歐聯決賽往績無敵，自歐聯改制後，7次打入決賽全數奪冠。

安察洛堤「叫糊」有望成為史上最成功的歐聯領隊。（Getty Images）

皇馬連續3個回合反勝晉級，安察洛堤表示是集實力及運氣於一身，加上球會的傳統基因，才能成就逆轉勝，「皇馬的傳統是不容許放棄的球會，即使看起來似是一切已結束，這就是皇馬偉大之處，令我們繼續相信，並戰鬥下去。」

17年前的歐聯決賽，安察洛堤帶領AC米蘭，在領先3球下被利物浦驚天反勝，縱然2007年已經復仇，但也成為「肥安」執教生涯永恆的烙印。安察洛堤表示，今場勝仗令他憶起當年，「在球賽最後階段追平，心理上就能有更大的優勢。就如2005年對利物浦的歐聯決賽一樣，當時他們數分鐘內收復失地，然後優勢就像在他們一方。」

安察洛堤當年帶領AC米蘭，正正是為人熟悉的「伊斯坦堡之夜」的另一主角。（資料圖片／Getty Images）

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