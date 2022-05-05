歐聯4強｜曼城被皇馬逆轉出局打擊沉重　哥迪奧拿：需要時間恢復

馬列斯下半場中段勁射破網，以為曼城已經半隻腳踏入決賽，準備與利物浦再決高下之際。好夢驚醒只須分半鐘，洛迪高89秒梅開二度，加上賓施馬加時的12碼奠勝，曼城最終無緣決賽。

歐聯冠軍一直是曼城的終極目標，可惜一而再﹑再而三成為歐聯輸家。哥迪奧拿完場後逕自坐在後備席，一臉無奈地擰擰頭，並坦言球隊需要時間回復。



歐聯4強，曼城挾一球領先作客班拿貝，馬列斯在73分鐘勁射近柱破網，打開紀錄，同時擴大兩球領先，以為晉級在望，豈料皇馬到末段僅需89秒內就將一切推倒重來，後備入替的洛迪高末段梅開二度，雙方兩回合打成5：5，需要進入加時決勝負，賓施馬早段博得12碼，並親自操刀建功，加上隊長費蘭甸奴錯失最後機會，曼城最終作客以1：3被逆轉，總比數5：6無緣決賽。

皇馬驚天反勝劇本再度上演 末段89秒由落後變反超前

曼城隊長費蘭甸奴加時錯過追平機會，球隊最終遭皇馬逆轉。（Getty Images）

與決賽距離只差幾分鐘，結果卻被皇馬無情地踢出局，曼城眾將難掩失望。主帥哥迪奧拿6度帶領「藍月亮」出戰歐聯，惟依然未能贏走冠軍，今仗在大好形勢下被逆轉，哥帥亦需要時間消化，賽後逕自坐後備席上，看着皇馬眾將瘋狂慶祝及安察洛堤訪問時，哥迪奧拿斯人獨憔悴，左手托着額頭，無奈地擰擰頭及苦笑。

Pep Guardiola stressed out / worried / nervous / panic / panicking / scared on the bench pic.twitter.com/dVAAWVKzMs — @VideoReacts (@VideoReacts) May 4, 2022

曼城由天堂跌落地獄，哥迪奧拿賽後坦言與決賽這麼近又那麼遠，「球隊在下半場表現大為改善，控制戰局，更找到入球。不幸的是，我們曾經無限接近決賽，卻無法再進一步。」

面對皇馬的神奇反勝，哥迪奧拿指球隊已經做足本份，但無奈的是，在球賽未完成時，一切也有可能發生，「我們在領先時，球隊沒有輕敵，他們的氣勢也不像可以反勝。不過，這就是足球，他們接連找到入球，並反勝我們，他們今季已經多次做到。」

曼城周日（8日）重返聯賽鬥紐卡素，繼續與利物浦爭奪英超冠軍。面對重擊後，哥迪奧拿表示球隊亦需要時間回復，「我們真的十分接近，我們需要一﹑兩日時間好好恢復，但我們必然會強勢歸來。」

曼城大好形勢下出局，眾將難掩失望。（Getty Images）

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