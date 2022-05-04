歐聯4強︱曼城獲譽史上最強美中不足　迪布尼：必須贏歐聯冠軍

哥迪奧拿領軍下的曼城，被公認為當今其中一支最強球隊，藍月亮近年橫掃英格蘭各大本土錦標，歐聯冠軍仍是只差一點點。主將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）相信，曼城必須贏得歐聯冠軍，才能改變外界對他們的看法。



曼城上季歐聯決賽不敵車路士，只得亞軍。（Getty Images）

歐聯4強次回合 皇家馬德里 對 曼城



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曼城去年闖入歐聯決賽未竟全功，今晚四強次回合作客班拿貝，力求連續兩季置身決賽。首回合他們領先4：3，擁有一球優勢在手。

過去10年，曼城共贏得5次英超冠軍、1次足總盃、6次聯賽盃，唯獨與歐聯冠軍無緣。1970年的歐洲盃賽冠軍盃，是球會歷來唯一歐洲賽冠軍，他們在歐洲賽的空白，令「史上最佳球隊」的說法，稍欠說服力。迪布尼認為，唯有贏得歐聯冠軍，才能「改變外界的看法」。

迪布尼能否帶領曼城登頂？（Getty Images）

「身為球員，你希望贏得錦標。我們都想贏歐聯，事實是，我們已經好幾年為此戰鬥，並去到比賽後段，意味我們做得非常好。」迪布尼稱，「這是一項質素極高的盃賽，因此難以獲勝。不過當你回看我們的表現，過去7年我們都踢得很好。我們尚未贏過，但當我們贏出時，便能改變那段故事。」

他說，歐聯獎盃不會改變他對自己作為球員的看法，「我知道球員生涯中自己做得好和不好的地方，我對自己的成就感到頗高興。我希望贏盡每項冠軍，那真是很難。當然我渴望贏得歐聯。」

2016年歐聯四強皇馬對曼城，迪布尼是參與那場比賽唯一仍陣的藍月亮球員，「我認為現時我們狀態較佳。我記得那場比賽時，我們的球季完結得不太好。皇馬當時是歐洲領頭羊。」6年人事幾翻新，如今兩隊形勢已逆轉，「我們狀態較佳，球隊人腳也勝一籌，表現亦較理想，而且在此階段的經驗有所增加，因此我們希望（較對手）準備得較好。」

迪布尼克服季初的足踝傷患後，愈戰愈勇，近10仗攻入7球之多。首回合右閘基爾獲加受傷倦勤，讓皇馬翼鋒雲尼斯奧斯大為活躍，獲加已趕及康復可以候命，哥帥要決定會否派遣他落場。獲加因足踝受傷缺陣5場比賽，但近日已復操。哥帥表示獲加會隨隊出征，惟未決定是否派他踢正選。