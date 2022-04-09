排球｜巴黎奧運採用新賽制　小組賽兩組變三組　4隊單循環爭出線

繼兩周前巴黎奧運公開時間表後，不同項目亦陸續發布賽事相關資訊。國際排聯日前就宣布，巴黎奧運排球項目採用新賽制，第一階小組賽將由兩組變成三組。



近屆奧運排球項目總共12支隊伍參賽，並在第一階段小組賽分成兩組，每組6隊單循環作賽，各組頭四名將晉級8強。

巴黎奧運採用的新賽制12支球隊在第一階段將分成三個小組。（Getty Images）

日前在國際排聯公布，巴黎奧運採用的新賽制12支球隊在第一階段將分成三個小組，每組4隊進行單循環角力。然而小組前兩名以及兩個小組最佳第三，將晉級8強，最後以淘汰賽決出冠軍。

東道主法國為去屆東京奧運男排金牌得主。（Getty Images）

此外國際排聯亦公布奧運資格角逐詳情，巴黎奧運男女排各有12隊參賽，東道主法國直接入圍，5支球隊由世界排名決定，其餘6隊則要參與資格賽。

巴黎奧運資格賽的24支球隊將分成3個小組，每組8隊單循環作賽，排名前兩的球隊獲得奧運入場券。