英超｜曼聯高層洗牌！談判總監與兩資深球探離職　求擺脫水魚形象

曼聯的球員轉會部門大換血！繼兩名資深球探上月離隊後，英媒披露足球談判總監馬特祖治（Matt Judge）已經請辭，待辭職通知期完結便正式離任，他不會涉足今夏的轉會事宜。馬特祖治是前曼聯執行副主席活華特的親信，一朝天子一朝臣，加上曼聯架構有變，以往馬特祖治直接向活華特匯報，如今體育總監梅圖上位，主管足球事務，都可能是他離開的原因。



《The Athletic》日前披露，負責曼聯轉會及續約談判的主管馬特祖治請辭，待3個通知期後，便正式離職。馬特祖治會繼續跟進坦赫格教練團的招聘及合約談判，但他不會干涉夏天的球員轉會。

坦赫格即將接掌曼聯帥印。（Getty Images）

曼聯近幾年轉會一塌糊塗，經常在市場上做「水魚」，以不合理高價簽球員，又開了很多人工過高的合約，普通球員都動輒十幾二十萬鎊周薪，最經典莫過於在2018年簽入阿歷斯山齊士。這些年來，曼聯的轉會市場所費不菲，但與球隊成績及球員表現成反比。

山齊士人工高，但表現不似預期，曼聯幾經辛苦才把他清走。（Getty Images）

負責談判的馬特祖治雖然被球迷視為問題的根源，但馬特祖治是活華特的心腹，曾被雲高爾形容為活華特的左右手。馬特祖治與活華特一樣，出身自投資銀行界別，不熟悉足球。他在2012年加入曼聯，到2016年負責轉會及合約談判。一直以來，馬特祖治直接聽命於活華特，在每次談判，活華特都會向他提出指示，讓他去談判。

馬特祖治是活華特的左右手，一直負責曼聯的轉會談判。（互聯網）

隨活華特在今年2月離開球會，李察阿諾特升任行政總裁，馬特祖治的前途變得不確定。再者，曼聯重整架構，去年增設足球總監，由梅圖出任，負責所有足球事務。從前，馬特祖治凡事直達「天庭」，與活華特直接溝通，但如今他變成梅圖的下屬。儘管他與梅圖合作愉快，但架構上的變化亦令他生出離心。就在曼聯與坦赫格合約談判的最後階段，馬特祖治都向曼聯管理層表達辭職的意向。

《The Athletic》透露，馬特祖治與活華特有一個同樣的概念，他們傾向與冗員續約，以保持他們的資產價值，讓財務報告表變得好看。這種過分強調財務的做法，被批評與足球世界脫節，有些周薪十幾萬的球員，一直只是球隊的冷板兵。

雲迪碧克加盟後一直格格不入，如今被外借愛華頓。（Getty Images）

最慘痛的是2020年夏天，曼聯花大部分精力去追求查頓辛祖不果，臨急臨忙簽了不太合用的雲迪碧克。臨近關窗，他又趕緊簽了阿歷斯迪尼斯、卡雲尼、迪亞路查奧爾（Amad Diallo）及法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri），經過接近兩季，後兩者都不見有什麼作用。

隨活華特的時代完結，馬特祖治亦辭職。（互聯網）

2021年，曼聯足球事務改革，晉升梅圖為足球總監，加上現任行政總裁阿諾特主張「足球人管足球事」，梅圖成為曼聯足球事務的主管。隨阿諾特上位，活華特朝代終結，梅圖似乎都大刀闊斧起來，在4月宣布效力16年的首席球探羅拿（Jim Lawlor）以及環球球探主管馬素保特（Marcel Bout）離職，加上馬特祖治請辭，曼聯有一個月內流失3名球員招募部門的重臣。曼聯希望以後買人，一定要確保球員的性格及精神符合球會的價值觀。

馬素保特在2014年跟隨雲高爾加入曼聯，最初任教練，後來轉為環球球探主管。（Getty Images）

馬特祖治請辭，不會處理夏天轉會，那麼誰來跟進？目前還未有定案。曼聯正招聘副體育總監，相信與此有關，但人選未定。據報，看守領隊蘭歷克推薦摩納哥體育總監保羅米素爾，但曼聯高層未有積極推進。相信蘭歷克卸任曼聯主帥後，他的顧問工作只是閒職，沒有太大實權及「牙力」，尤其是他已得到一份奧地利國家隊教練的正職。或者技術總監費查會負擔起更多的工作，例如為曼聯物色目標，並說服他們加盟，這些對費查而言都是全新的工作。

蘭歷克即將功成身退，來季將成為曼聯顧問，傳他的顧問工作並沒有太大權力。（Getty Images）

馬特祖治辭職，對曼聯是利還是弊？長遠未知，但短期內或有震盪，首先要處理好今夏的影響。因為多年來他是曼聯負責接觸球員經理人的接頭人，而梅圖本身較少處理球員轉會談判，在經理人的人脈稍遜。如果曼聯找不到一位具人脈的副足球總監，今夏的增兵行動可能一波三折。