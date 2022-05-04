歐聯4強︱卻奧斯：我幾乎加盟曼聯　莫耶斯突然被炒改變一切

歐聯今夜上演另一場準決賽皇家馬德里對曼城，賽前皇馬中場卻奧斯（Toni Kroos）承認曾經幾乎加盟曼聯，最後因莫耶斯突然被辭退才去不成。事過境遷，他說世事無如果，唯一肯定的是，「應該不會在曼聯贏到三次歐聯冠軍」。



卻奧斯被公認為同代最佳中場之一。（Getty Images）

歐聯4強次回合 皇家馬德里 對 曼城



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幾乎加盟曼聯

卻奧斯2014年由哥迪奧拿領軍的拜仁慕尼黑，轉投皇家馬德里，如今與哥帥各為其主，力阻曼城連續兩季歐聯入決賽。想當年，哥迪奧拿不想卻奧斯離隊，他卻認為在拜仁不被重視一心要走，最初目的地並不是班拿貝，而是奧脫福。

2013/14球季，時任曼聯領隊莫耶斯決心將卻奧斯帶到奧脫福，他特別飛往慕尼黑跟對方和家人見面，莫耶斯太太Pamela尤其喜愛卻奧斯當時只有7個月大的兒子Leon。跟莫耶斯見面後，卻奧斯已下定決心披上紅魔戰衣，「在此之前我已知道曼聯想要我，莫耶斯絕對強調這一點。那是一個與非常親切友好的人度過的美好下午，我們談及很多關於曼聯的計劃，他已說服了我。」

莫耶斯在曼聯的任期並不成功，他原本已成功游說卻奧斯加盟，最後因他被炒而不成事。（Getty Images）

莫耶斯突被炒轉投皇馬

二人所談的不止曼聯的大計和足球，會面後仍保持聯絡，真正認識對方，「我們之後與莫耶斯一家人相當熟稔，我們談到日常生活如何，以及我們在人生中關於家庭的想像。」

卻奧斯憶述，「我們口頭上已同意轉會，下一步是到曼徹斯特視察一切。交易原本應該不會如此複雜，畢竟當時我只有一個7個月大孩子，一切理應無問題。」到2014年4月22日，莫耶斯在曼聯0：2不敵他舊東家愛華頓後不足48小時被炒，情況因此完全改變。

卻奧斯自言，假如當天加盟曼聯，應該不會贏多三次歐聯冠軍。（Getty Images）

曼聯高層對卻奧斯興趣不減，可是這宗轉會由莫耶斯一人主導，沒有他之後，形勢不再一樣。世界盃期間，時任皇馬主帥安察洛堤的一個電話，令他成為銀河艦隊一員。「是的，那真是很接近，我幾乎加盟曼聯，最後卻未能成事。」今晚皇馬對曼城，帶領這支西甲班霸的，又一次是安帥。

卻奧斯說自己不愛假設情境題，「因為它們沒有真正答案。我唯一可以肯定地說的是，我如果加盟曼聯，或許不會贏得三次歐聯冠軍。」加上拜仁贏得的一次，他先後四奪歐聯。

去不成曼聯，他仍有機會成為曼迷另類英雄，今晚皇馬對手曼城，以及率先晉級決賽的利物浦，正是曼聯兩大宿敵。如果卻奧斯能領軍連挫兩支英超班霸，一定能獲得曼迷愛戴。