英超｜連格無緣場上告別曼聯球迷　胞弟發文轟廿年生涯未獲歡送

曼聯人腳來季大變，新官上任，舊將難逃清洗。奧脫福本季最後一場賽事，儼如球員的歡送儀式。青訓出身的連格，卻靜靜終結22年「紅魔」歲月。

連格在凌晨對賓福特一戰先列後備，結果坐足全場，無緣上陣。與他關係密切的胞弟事後在社交媒體，出帖炮轟曼聯無情，似預示這名英格蘭國腳將會他投。



曼聯以3：0勝仗向球迷謝幕，今季將會約滿離隊的桑馬達及尼曼查馬迪均獲正選上陣，同樣約滿在即的卡雲尼，以及季中傳聞離隊的菲爾鍾斯都機會後備入替。

馬達可以在掌聲中下場，連格（中）沒有。（Getty Images）

小時候加入曼聯的連格，同樣在本季約滿後離隊，最終未有機會再於奧脫福披上曼聯球衣作戰。他的弟弟Louie Scott賽後不禁發布限時動態，痛罵曼聯一頓：「20年，有血有汗有淚水、4次本土錦標、3個決賽入球，都唔值得歡送，怪唔知隊波下季要踢歐協聯啦。9歲已經喺度，都無得好好哋告別」。

Louie Scott指曼聯被一班「連越位陷阱都唔識嘅人」管理，「球迷睇清楚，呢堆人唔夠班。祝你哋好運」。他最後對連格說：「兄弟，做得好，一家感到驕傲。」

連格胞弟Louie Scott發出限時動態，炮轟曼聯無情無義。（網上圖片）

曾經是英格蘭新星之一，連格近季發展頗不順利，今季可算被躭誤。他去季下半季外借韋斯咸，16戰入9球再現光芒，但因作價問題而未有轉會。本季初回到曼聯，季初在蘇斯克查麾下被投閒置散，傳聞韋斯咸及熱刺求購，因為曼聯不欲壯大競爭對手而拒絕。季中有傳紐卡素有意借用，但曼聯為這位將要免費離隊的青訓產品，開出高昂條款而作罷。

連格（左二）千禧年加入曼聯，首次得到的錦標是青年足總盃，隊友普巴（右三）今季亦將離隊。（Getty Images）

連格在蘭歷克麾下，同樣缺乏出場機會。在成長的曼聯渡過最後一季，如同蹉跎歲月。