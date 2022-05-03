英超｜曼聯主場贏波送別中場雙將　馬達助攻C朗拿度空歡喜一場

曼聯在本輪英超尾場一洗近期頹風，主場3：0輕取賓福特。「紅魔」來季人事革新，本季最後一場主場賽事成為告別禮。

中場老將桑馬達及尼曼查馬迪今仗正選上陣，接受球迷致意。暫代領隊蘭歷克賽後指曼聯在控球方面踢出今季最佳水準，「雙馬」功不可沒。



近3仗連撼「Big 6」球隊只得1和2負，曼聯在奧脫福本季閉幕戰讓「雙馬」任正選，全場控制戰局。般奴費南迪斯9分鐘先開紀錄後，馬達在完半場前傳中，讓C朗拿度近門撞射入網，可惜VAR判斷他突出一小步而越位，令馬達未能以助攻告別「夢劇院」。

馬達與馬迪，在告別戰獲正選上陣。（Getty Images）

C朗拿度在下半場闖入禁區被域高亨利踢跌，親自射入12碼而拉開比數，加上華拉尼接應角球窩利抽入，鎖定勝局。華拉尼入球前一刻，馬迪於71分鐘離場被傷癒的費特入替，在掌聲中結束5年紅魔生涯。告別時段由此開始，馬達在75分鐘被菲爾鍾斯換下，卡雲尼則入替艾蘭加。

C朗拿度與離場的馬迪掌擊。（Getty Images）

二人離場時，不少球迷起立鼓掌致意。馬達在陣8年，為曼聯奪得歐霸盃、足總盃及聯賽盃各一次。

馬達離場時獲球迷起立鼓掌送別。（Getty Images）

蘭歷克賽後訪問指曼聯今戰控球表現出色，「雙馬」是原因之一，「本年最佳表現之一，是我們希望讓球迷看見的表現。馬達和馬迪在中場，令賓福特不易搶去控球。雖然上半場橫傳與後傳，但總體表現不錯」。他不諱言曼聯本季成績欠佳，「尤其是近四、五星期，我們欠缺穩定」。

馬達為曼聯奪得盃賽冠軍，包括17年歐霸盃。（Getty Images）

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