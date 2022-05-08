大埔行山｜新娘潭上純陽峰避開石級路　經屏風山、平頂坳落丹竹坑

疫情關係，三個多月停止行山活動。第五波疫情似已緩和，可以去郊外走走了。今早乘275R去新娘潭，打算上橫山腳廢村，然後接走關爺嶺上純陽峰。限聚令已放寬，但遊人不算多，巴士上仍有空位。

（出發日期：2022年4月24日）



下車後，整理一下，便走到自然教育徑入口，開始今日的行程。不久到一個路口，隨意選一條路上衛奕信徑橫山腳廢村。

▼按圖看清路線及沿途風景，從新娘潭上到純陽峰👇👇👇

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八仙嶺上全是石級路，沒有吸引力。還是轉向黃嶺，去丹竹坑。走「大八仙」，不免要走上走落，其實很累的。經過犁壁山鷹咀石，下走到山坳，見有路落山下犁壁山村。天氣熱，要秋天才探這條路了。

過了黃嶺，便到屏風山。離開衛奕信徑落平頂坳。休息三個多月，少走石級。到這裡兩腳已很累，但還要行南涌郊遊徑落丹竹坑。下午1點半才到郊遊徑終點，但小巴滿座，唯有步行出沙頭角公路，乘車回粉嶺飲茶。

▼按圖看清路線及沿途風景，從屏風山落丹竹坑👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】