衛奕信徑九段｜鶴藪水塘登屏風山上得急　縱走八仙嶺沿路少樹蔭

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-03-07 10:29

第九段的起點位於九龍坑山山頂，看見八仙嶺郊野公園的指示牌，沿小徑下行到鶴藪水塘，沿水壩車路前行繞過水塘，在分岔口緩上小徑正式踏上八仙嶺山峰縱走之旅。起步前必先確定隊中各人的體力足以應付，並已帶備足夠糧水。 由於各個山嶺暴露而且空礦，遊人亦要時刻留意天氣狀況。經過屏風山、黃嶺、犁壁山，便向順次序縱走八仙︰純陽峰、鍾離峰、果老峰、拐李峰、曹舅峰、采和峰、湘子峰、仙姑峰。終點位於仙姑峰山頂。 長度：10.6公里 時間：4.5小時

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衛奕信徑第九段標距柱：W106 - W125

導賞點

從九龍坑山緩緩下山，或乘車從鶴藪水塘出發，繞過水塘後上屏風山，這部分可算是全段最陡斜和難走的路，但切忌過份急進，緊記以平緩速度前進，偶而觀望四周一片翠綠，感受大自然氣息。

上行到約500米高的山脊，路段變得平坦易走。再向黃嶺進發，站在600米的山麓上，可欣賞大埔、船灣海、吐露港等一帶的景色。經過犁壁山便看到連綿青翠的八仙嶺各峰，用意志戰勝八仙嶺，每到一個峰頂便會看見山上刻有峰名的木版，這已是對遊人最大的鼓勵。

不久，船灣淡水湖的主壩展露於眼前，而眼前還有數個山峰。遊人這時要挑戰的只有自己，雖然面前還有重重梯級，但是越過山峰後的景致是否不同還是要靠自己去確定。站在湘子峰，遙望對岸的馬鞍山，欣賞馬屎洲在海面浮沉，遊人可會對旅程將盡而感到依依不捨？

到達仙姑峰，假如不打算接走第10段，請沿八仙嶺自然教育徑下行到春風亭和大美督。地圖上所顯示的一段小徑極為崎嶇危險，緩走自然教育徑反而有助紓緩長程行步的足部壓力。

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春風亭為紀念九六年山火遇險的師生而建，由當時港督彭定康揭幕。遊人在此除了紀念當時英勇的老師外，還要時刻緊記防止山火意外方為最重要。於亭外亦可飽覽整個海灣風光，遠睹黃竹角海及印洲塘一帶海域的藍天綠水。

八仙嶺自然教育徑起點位於大埔大美督，終點在新娘潭自然教育徑附近。全長4.4公里，從仙姑峰可逆走這段教育徑前往大美督，需時約30分鐘。

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交通資料 起點：於港鐵粉嶺站乘搭專線小巴52B號，在鶴藪圍下車，步行至鶴藪水塘起步。 終點：續走第十段，或接走八仙嶺自然教育徑至大美督，乘搭九巴75K號或專線小巴20C號至大埔墟港鐵站離開。

衛奕信徑第9段路線圖及高度圖。（漁護署網站截圖）

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衛奕信徑在1996年啟用，今年是她的25周年，以下有其他衛徑路線介紹：

衛奕信徑八段｜經大埔頭至九龍坑山 連綿梯級少樹蔭具挑戰性（W088 - W105）

衛奕信徑七段｜城門水塘主壩行到大埔元墩下 巧遇牛牛兼賞白千層 （W070 - W087）

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衛奕信徑六段｜九龍水塘起步至城門水塘 孖指徑山脊多梯級花氣力（W061 - W069）

衛奕信徑五段｜沙田坳至九龍水塘以落山為主 輕鬆欣賞沙田景色（W047-W060）

衛奕信徑四段｜登東洋山俯瞰西貢靚景 挑戰無盡石級艱苦上山（W032 - W046）

衛奕信徑三段｜油塘站行魔鬼山五桂山 感受城市中的郊野閒適風光（W019 - W031）

衛奕信徑二段｜陽明山莊經渣甸山行到鰂魚涌 歎維港兩岸海景（W009 - W018 ）

衛奕信徑一段｜行天梯登孖崗山超考腳力 再上紫羅蘭山落陽明山莊（W001-W008）

行山前先了解行山禮儀：

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

同場加映，切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：衛奕信徑第九段：九龍坑山＞八仙嶺】

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