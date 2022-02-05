馬鞍山行山路線｜行麥徑4段登彎曲山　再上大金鐘睇盡昂平草原

彎曲山頂風景開揚，馬鞍山、彎曲山脈、西貢景色盡收眼底，甚為壯觀。上大金鐘頂的景色被樹木阻擋，但下山能俯瞰廣闊遼遠的昂平草原，蔚為壯觀。麥徑第4段能飽覽馬鞍山、沙田馬場一帶的高樓市區景，另一邊是海天一色的西貢海岸自然風光，是一條使人心曠神怡的山水路線。



日期：17-10-2021 路線：水浪窩觀星台-水浪窩（麥理浩徑第4段）- 彎曲山山頂- 大金鐘- 馬鞍山郊遊徑- 馬鞍山村路- 恆安 時間：6小時（不包括休息和拍照） 長度：12公里 交通：沙田市中心搭299X號巴士在水浪窩下車，回程在恆安地鐵站離開。 注意事項：上彎曲山山頂有刺眼的草，要穿長褲和戴手套；上大金鐘的斜坡有50度以上，需要一定體力，下去昂平草原多幅度大的坑洞。



沿着水浪窩牌坊上去，就會看到一個仿照河南觀測台而建高6米的觀星台。當我想上去一覽時，有管理員過來趕人，因此無緣上去一睹古蹟的觀景台。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿着麥徑4段往彎曲山👇👇👇

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走過彎曲山路，下一段路，回到麥徑四段，再向上登大金鐘。由於單線行駛，上坡途中偶爾要讓路給山友下山，有點水洩不通。雖然有些陡峭，但是慢慢上還是能登頂的。

▼按圖看清路線及沿途風景，登上大金鐘賞昂平👇👇👇

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下山的路沿着馬鞍山郊遊經走，輕鬆簡單多了，30分鐘就下到恆安了。一月走過麥徑4段，跳過彎曲山頂和大金鐘。時隔9個月，終於把昔日的遺憾填上了。秋高氣爽是行山的好季節，是時候要重出江湖了！

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