英超｜車路士發聲明指報道失實 澄清油王並無要求買家償還債務
撰文：楊宇翹
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近日傳出車路士油王艾巴莫域治（Roman Abramovich）要求潛在買家償還16億鎊（157.5億元）的球會債務，此舉令賣盤陷入僵局。
事隔一日，車路士官方發聲明澄清，艾巴莫域治從來沒有要求新買家償還債務，並強調他寄望幫助烏克蘭的立場未有改變。
日前倫敦《標準晚報》指出車路士班主艾巴莫域治出爾反爾，要求買家代債償還16億鎊的球會債務，然而英國政府憂慮債主「Camberley」的國際投資借貸公司與油王本人有關。
車路士官方昨晚發出聲明，稱有關艾巴莫域治要求買家償還債務的報道為失實。聲明指出：「艾巴莫域治先生沒有要求為他償還任何貸款，報道有誤導成份，就像早前說他在最後一刻提高球會出售價一樣。艾巴一直為車路士尋找最好的託管人，鼓勵有意購入球會的競投者全方位的投資發展，不只一隊，還有球隊的青訓、女子隊、球場重建及基金會的工作。」
艾巴莫域治之所以被制裁，源於俄羅斯與烏克蘭的衝突，然而車路士聲明中，再次強調該俄羅斯油王未有改變援助烏克蘭的初衷。「透過賣盤所得的收益，全部捐贈給援助烏克蘭的慈善基金，他的團隊已經和聯合國及所有最大型的慈善機構代表們取得共識。」
車路士潛在買家分別是美國棒球隊道奇班主之一Todd Boehly率領的財團、Martin Broughton爵士（前利物浦高管）以及Stephen Pagliuca（鷹隊和塞爾特人老闆）。 惟英國首富拉特克利上周突然出價收購，令易主增添更大變數。
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