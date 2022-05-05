車路士賣盤油王出爾反爾　要求買家償債16億鎊　或被逐出英超

車路士易主一事遲遲未有定案，近日傳出油王艾巴莫域治（Roman Abramovich）要求潛在買家償還16億鎊（157.5億元）的球會債務，此舉令賣盤陷入僵局。



據倫敦《標準晚報》指，車路士班主艾巴莫域治出爾反爾。球會上周告知英政府，出售球會程序安排需要重組，並要求買家代債償還16億鎊的球會債務。

車路士易主一事遲遲未有定案，若球會未能在5月31日前賣盤，很大機會被逐出英超。（Getty Images）

然而，該16億鎊貸款，債主為一家名叫「Camberley」的國際投資借貸公司。該公司或與油王本人有關，英政府憂慮此「債務轉移」只為油王的財務技倆。

車路士班主艾巴莫域治出爾反爾，要求買家代債償還16億鎊的球會債務。（Getty Images）

除了英國政府的質疑，16億鎊的銀碼或令潛在買家打退堂鼓。車路士的特許經營權今月31日期滿，若球會最終未能賣盤，很大機會被逐出英超。