田徑｜小欄后盛楚殷積極克服低潮　成熟心態再衝擊亞運

撰文：葉詩敏
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本港放寬社交距離措施後首項體育大賽、田徑季前測試賽續在將軍澳運動場舉行次日賽事，港將盛楚殷在女子100米跨欄以14.68秒率先衝線，她期望能在下周展開的田徑系列賽重拾狀態，衝擊亞運資格。

21歲的盛楚殷周日（1日）出戰田徑測試賽，是自去年9月系列賽後首踏賽場，她坦言有點緊張，需適應與對手平排衝刺的感覺，「今年首賽來說，成績14.68秒算不俗，希望在之後幾場熟習比賽氣氛，發揮得更好。」

運動場重開後，近日才用欄訓練的盛楚殷藉季前測試賽審視進度。（李澤彤攝）

「欄后」呂麗瑤正於外地訓練，今場缺陣，盛楚殷認為即使未能在高強度比賽下被「帶跑」，仍可藉此改善動作，「之前可能受對手影響，跟到速度但動作做得不好，現在可嘗試調整動作，並以自己節奏跑。」

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盛楚殷坦言進度不如預期，但仍想繼續衝成績。（資料圖片）

由「學界欄后」到被冠以「小欄后」之稱，盛楚殷在2018年亞青U20田徑錦標賽跑出13.95秒，首次打破14秒大關，以17歲之齡獲選入雅加達亞運港隊名單。惟此後常受傷患困擾、加上因應考中學文憑試休戰、緊接遇上疫情爆發，直到現在都未曾經歷完整賽季，也久未能突破個人最佳成績。目前就讀副學士學位的她積極面對樽頸：「進度不如自己預期，雖然現正歷低潮，但未畢業仍可繼續衝成績。」

雅加達亞運4年後，她自言以更成熟心態衝擊9月杭州亞運，「這一次目標更清晰，不是抱着『去到大賽好開心』的心情，而是希望爭入決賽，對手起跑跟得上、可帶快到自己。」

杜婉筠在鉛球和鐵餅賽事均奪第一名。（李澤彤攝）

香港女子鉛球和鐵餅紀錄保持者杜婉筠，今日先在鐵餅賽事以37.46米封后，其後再以12.98米奪得鉛球第一名，未能再刷新港績，她將在下周展開的系列賽調整狀態。

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