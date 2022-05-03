【七欖】港隊相隔半年出戰國際賽　姚錦成望衞冕亞運金牌

香港男子七人欖球隊在上屆雅加達亞運歷史性奪金，4年過去，經歷痛失東京奧運資格、新冠肺炎疫情考驗，即將征歐作賽的主將姚錦成笑言時光飛逝，「可能老了，4年好像過得很快，突然又有比賽，但好有衝勁、好有火。」



香港男女子七欖隊將在5月6日出發前往歐洲，到英國、葡萄牙集訓和比賽，自去年 11 月以來首次參加國際比賽，部分主力港將今日（3日）在教練率領下會見傳媒。

以姚錦成、李卡度為首的香港男子隊，將會參加英國超級七人欖球系列賽兩場賽事，9月轉戰南非角逐七人欖球世界盃，更重要是在今屆杭州亞運力爭衛冕。

港男女子七欖隊在征歐前會見傳媒。（歐嘉樂攝）

姚錦成坦言近年學會適應疫情影響，他透露七欖隊近半年以「訓練營」形式提升狀態，「在體院進行訓練營，一星期高強度比賽訓練後再出去，當一個比賽般，慢慢重拾狀態。」

李卡度續指，港隊在未能出外參賽下，於訓練營分兩隊對賽，「雖是自己隊友，但分開兩隊香港隊，競爭性好大，大家都好想贏。教練強調良性競爭是好，但目標不是放在香港，希望我們能在接下來的比賽表現出來。」

姚錦成坦言暫未有衞冕壓力，首要在英國和葡萄牙的國際賽提升狀態。（歐嘉樂攝）

征歐21人大軍名單，除了9名上屆亞運摘金功臣外，還有不少新面孔如占士梳亞（James Sawyer）、拜恩菲立斯（Bryn Phillips）、杜靴迪（Liam Doherty）等，李卡度表示教練會在國際賽中試陣，相信21名球員會有很多變化，「大家良性競爭，由七欖系列賽外圍賽到世界盃，再去到亞運時應會是頂峰狀態、準備得最好。」

李卡度坦言對奪得七欖系列賽資格有信心。（歐嘉樂攝）

9月杭州亞運是港隊重點賽事，姚錦成堅持8年終在上屆煉成亞運金牌，4年轉眼過去，他坦言暫未有衞冕壓力，「4年好似過得很快，奧運資格賽好似剛剛發生，現在又有比賽。」他續笑稱「可能老了」，「但已做好準備，好期待打比賽，想做到落到場就有表現，好有衝勁好有火。」他指有信心球隊能藉多個賽事，一步步調整和提升狀態，全力衝擊杭州亞運。

李念殷（右2）表示今屆亞運力爭獎牌。（歐嘉樂攝）

女子隊在去年11月戰畢杜拜亞洲系列賽後，同樣一直留港訓練至今，隊長李念殷指球隊對能出外集訓比賽感興奮，「終於對到外地比賽，隊內訓練始終欠缺實戰審視實力。」今次征歐港隊不乏新人，藍嘉敏認為部分新成員的身型較高大，新舊球員組合令戰術更多變化。

女子隊在上屆亞運以第5名完成，李念殷直言今屆劍指獎牌，並期望新舊球員能藉今次集訓和多個國際賽磨合。