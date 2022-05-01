田徑｜跨欄新星成年組首戰奪第一　征服高欄衝擊亞運資格

三度打破港青紀錄、世界青少年跨欄選手第7名……去年世界青年田徑錦標賽，短短兩日間，張紹衡一戰成名，成了香港「田徑新星」。

今天（1日）在田徑季前測試賽迎來第一場成年組賽事，面對高欄與身型比他強壯的對手，他說：「剛升上來做挑戰者，希望遇強越強。」



跨欄新星張紹衡自去年8月戰畢世青賽後，相隔約8個月，今天才再踏賽場，今場賽事更是他升上成年組後首戰。「一槍過」之下，他在男子110米欄決賽以14.51秒力壓跑出14.78秒的呂俊人取得第一名，賽後展露笑容：「今場主要適應返比賽強度，正常水平，時間都算滿意。」

張紹衡今日出戰升上成年組後首場高欄賽事。（李澤彤攝）

13.72、13.57、13.52秒，張紹衡在世青賽3破港青紀錄後，返港後便再沒有賽事讓他維持佳態，他坦言最難的是這段期間需設法保持狀態和體能，「之前去郊野公園用大石級做體能訓練，跳吓、跑街，家中用櫈做繞欄維持欄感。」直到近期疫情放緩，港府重開運動場予港隊代表，他才能用欄訓練。

升上成年組後，面對跨欄港將的挑戰前，首要征服1.06米的高欄，他笑說：「少少不適應高欄，起跨點有點不同，但本身身高有優勢（1.87米），都習慣得到。」他賽後檢討指欄間三步可以再加快，「5月尾前還有3場比賽，一場一場提升技術和速度，看能不能達標搏到（參加）亞運。」

張紹衡對第一場成年組賽事成績感滿意，認為欄間3步可以再加快。（李澤彤攝）

男子跨欄競爭激烈，面前的高牆不僅是陳仲泓的13.74秒香港紀錄，還有極力追趕的張宏峰與王珞僖，張紹衡坦言：「始終我也開始成熟，與成年組對手、全職運動員一齊比賽，對手層面廣了，難度同強度比以前更大，作為一個運動員都要嘗試不同東西，遇強越強。」他從容笑道：「剛升上來成年組叫做挑戰者，希望可以挑戰到班『大哥哥』。」

升上成年組2年的王珞僖，也在高欄尋求突破。（資料圖片）

以世青賽佳績轉任全職運動員的張紹衡，認為目前需提升速度和力量，「相比香港或外國選手，我的100米速度都不夠快，而且比起成年組對手，我較為瘦削，要再追力量和速度，才能一較高下。」

魏賡在5000米以16分03.68秒取得第2名。（李澤彤攝）

魏賡計劃戰黃金海岸馬拉松

同日早上，29歲長跑好手魏賡在5000米賽事以16分03.68秒第2名完成，林穎璋則以15分31.64秒名列第一。

魏賡指在近日運動場重開後練習下，今日一戰造出時間尚算不錯，「始終在香港跑街分別都幾大，因土地問題道路較窄，行人路不太適合做訓練。」原於一月展開的本地田徑賽因疫情延至今月底，他的上場比賽已是去年末的渣打香港馬拉松全馬賽事，他計劃在7月參加澳洲黃金海岸馬拉松，盼能突破2小時26分個人最佳時間，為11月舉行的渣馬備戰。