特首選舉︱奧運銅牌杜凱琹為李家超站台　譚耀宗聽完發言：好感人

特首候選人李家超今（6日）日在會展舉行造勢大會，為香港在東京奧運贏得女子乒乓球團體銅牌的杜凱琹出席，還上台發言，希望李家超當選後，可以推動香港與內地的青年交流及體育發展。擔任主持的競選辦主任譚耀宗讚賞杜凱琹「講嘢都好好，好感人」。



香港在去年的東京奧運贏得1金2銀3銅歷史性的最佳成績，女子乒乓球團體銅牌得主杜凱琹，今日出席特首唯一候選人李家超的造勢大會，她在台上說：「這些獎牌承載無數年輕人的夢想，而我都跟我的隊友在共同努力之下，完成奧運獎牌夢。」

杜凱琹表示「感受到國家對香港運動員的厚愛」。（羅君豪攝）

「我很幸運，從小有好多機會去內地集訓。在東京奧運會前，去了國家隊特訓半年，除了提升球技及開闊眼界之外，更加感受到國家對香港運動員的厚愛。

我深深感受到，成功並非靠一個人的力量，在我背後有隊友、教練團隊、香港乒總、政府、全港市民及國家的大力支持，就好像李家超先生所說的『我和我們』。每個人做好小我，就可以成就大我。」

在李家超造勢大會，杜凱琹（左）上台分享。（羅君豪攝）

「相信我們的成功不是終點，而是起點，就像香港一樣，即將開啟新的篇章。我認為年輕人需要機會，需要給予鼓勵才有信心。衷心希望可以在李家超先生的帶領，大力推動兩人青年交流及體育發展，令體育成為更多年輕人的共同語言及終身職業，在人生競賽中共同成長、學習。」

乒乓三小花（左起）杜凱琹、李皓晴及蘇慧音在東奧乒乓女子團體賽獲得銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

「在一場比賽，總會面對重重困難及挑戰，但強者永遠不怕挫折，就好像香港一樣。衷心希望新政府可以讓我們凝聚及團結在一起，我及全港市民都深愛這座城市。」

杜凱琹完成發言後，譚耀宗說：「原來她不但打波叻，說話也好好，很感人，不是只有立法會議員才懂說話。」