乒乓｜杜凱琹將戰6月世大運 奧運銅牌女團目標一致
撰文：葉詩敏
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香港乒乓女將杜凱琹與李皓晴接連完成大滿貫與挑戰賽後，返港隔離期間接受視像訪問，談及近況與備戰亞運計劃，二人表示會衝擊獎牌。
杜凱琹、李皓晴與蘇慧音在去年東京奧運團體賽摘銅，今年最重要賽事之一杭州亞運在即，杜凱琹坦言近數站賽事表現未如理想，惟視為審視狀態與改善機會，以好好備戰亞運。
她說：「可能世界排名取得新高（第7）後，心態方面沒有處理好，後兩站更以頭號種子出賽，自己未經歷過，心態影響了技術發揮。」
杜凱琹在完成數站比賽後，排名下跌一位至第8，她認為過度在意排名影響了表現，「很久以前最高試過第9，打這幾站前升上第7，當排名去到這個位時，沒意識到心理變化，原來我在這幾站的打法保守了好多。」
雖然近月多個比賽未能取得佳績，她坦言能在失誤及時發現與改善問題，「知道自己不是技術而是心態問題，可以及時調整都是好事。」
29歲的李皓晴總結近月比賽，「對年齡有點大的我來說，3站的精力消耗會較大，但其他選手都同樣面對這些問題，我可以汲取經驗，再專注打好每一場。」
她坦言在奧運奪銅後，給予團隊很大信心和鼓勵，面對壓力與身分轉變是必經過程，「做到成功運動員，每場比賽都要由零開始。」她自言要放下奧運的獎牌榮譽，在亞運重新開始，隊員目標一致要衝擊獎牌。
杜凱琹將在亞運前征戰6月的成都世大運，除了能藉大賽檢視狀態，她直言世大運對她別具意義，「感覺就像打青奧一樣，只打一次，會好好珍惜機會，抱住低姿態去享受比賽，希望能取得獎牌。」她透露港隊目前計劃在亞運前會留港訓練。
此外，杜凱琹與李皓晴分別獲得奧林匹克與Panasonic獎學金，二人表示資助意義重大，能作為她們訓練的強大後盾，增添器材以提升技術與體能。
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