游泳客注意︱石澳泳灘、清水灣第二灣懸掛紅旗 市民勿到該處游泳
撰文：吳慕兒
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康文署今日（10日）早上宣布，由於大浪關係，港島南區的石澳泳灘及西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。
政府早前宣布放寬社區距離措施，康文署的泳灘在5月5日重開，康文署38個公眾游泳池會由五月十二日至十六日陸續重新開。
因應政府公布放寬部分社交距離措施，康文署轄下更多場地五月五日起分階段陸續重新開放。
五月五日起康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心會重新開放。當中十五個泳灘由每日上午九時至下午六時提供救生員服務。除上述15個刊憲泳灘外，其餘泳灘的救生員服務會繼續暫停，市民切勿在沒有救生員服務的泳灘游泳，以免發生意外。由五月五日起市民在康文署室外運動場所進行運動可以不佩戴口罩。
康文署現時正為轄下的公眾游泳池進行池水過濾及消毒程序，並會抽取池水樣本進行化驗，以確保池水清潔衞生、保障泳客安全。康文署38個公眾游泳池會由五月十二日至十六日陸續重新開放。
因應第二階段放寬社交距離措施將於五月十九日起實施，市民在室內體育處所運動時亦不必佩載口罩。
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