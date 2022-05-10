足球熱話｜納比承認為錢去中國教波　透露06世界盃全隊除褲趣聞

74歲的前意大利及中國國家隊主帥納比，周一到大學舉行講座，談及執教生涯的往事。納比晚年到中國教波，先帶廣州恒大，後來兩度執掌國足，他坦言贏盡各項榮譽，到中國執教全因為錢。



納比退休前到中國教波，先教廣州恒大，後教國足。（Getty Images）

納比在講座中沒有隱瞞他是為錢教恒大，他說：「我已經贏盡一切，但我覺得在經驗層面上，我沒有賺到應有的收入。故此，考慮過很多邀請後，決定接受。」

納比表示，原來恒大最初想邀請軒迪克，他說：「他們準備聘請軒迪克，我問他們準備給他多少人工，他們說是年薪1000萬歐元。那一刻，我跟他們說，不如考慮請我！」

納比領恒大贏得亞冠盃。（Getty Images）

「我為他們贏得亞冠盃，這是中超球會從未達到的成就。」納比在2012年起執教廣州恒大，領球隊3次贏得中超，並於2013年奪得亞冠盃。他在2014年離開恒大後，兩度執教中國國家隊。

納比在2006年帶領意大利高舉大力神盃。（Getty Images）

納比最風光的成就肯定是2006年帶領意大利贏得世界盃，他在講座中說起4強對德國前的一件趣事。他說：「在4強對德國前的早上，我們在多蒙特附近熱身，我看到附近樹木有些閃光，懷疑有攝影師躲在那裏，想偷影我們的戰術機密。」

「故此，我告訴球員，叫他們背對那些樹排成一列，在我的指揮下，一起彎低身拉下褲子。他們都跟住做了，大家都笑了！最後沒有照片流出，證明當時樹後其實沒有攝影師，但至少我們玩得很開心，這是球隊贏波的重要元素。只靠技術能力是不足夠的，還要有和諧的球隊氣氛。最好的教練不一定是最能幹的，而是能夠營造到最強的團隊鬥志。」那場4強，意大利加時以2：0擊敗德國入決賽，最後互射12碼挫法國捧盃。