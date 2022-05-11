英超｜利物浦反勝維拉　積分追平曼城　防中大將傷出有隱憂

利物浦在周二晚（10日）英超靠祖爾麥迪比及沙迪奧文尼各建一功，作客以2：1反勝阿士東維拉，36戰得86分，追至與踢少一場的榜首曼城同分，但得失球較差排次席。



杜格拉斯雷斯為維拉先開紀錄。（Getty Images）

由謝拉特領軍的維拉，在3分鐘先開紀錄，中場杜格拉斯雷斯接應傳中，頭槌攻門，雖然被利物浦門將艾利臣比加撲出，但杜格拉斯雷斯補中入網。利物浦很快就扳平，中堅祖爾麥迪比把握罰球攻勢，混戰中於門前射入，在6分鐘為客軍追成1：1。

祖爾麥迪比很快就為利物浦追平。（Getty Images）

利物浦今場形勢佔優，佔逾6成控球，射門次數17射6中，相反維拉得9射4中。

利物浦反勝的入球在65分鐘出現，路爾斯戴亞斯左路發難，用右腳傳中，恰到好處，沙迪奧文尼頭槌乖巧一頂入網，利物浦以2：1勝出。

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「首先要讚戴亞斯的傳中靚，那刻我就在禁區，只想把它頂入網。儘管頭槌欠力量，但我通常這樣頂都可以入波。」文尼賽後說：「我很了解戴亞斯，他是個優秀的球員，跟其他隊友一樣。我們很了解對方，我們每日一起訓練。我知道他會傳中，所以我做好接應的準備。」

文尼頭槌入波，為利物浦反敗為勝。（Getty Images）

這是文尼今季第15個聯賽入球，各項賽事合共入了22球，而且他似乎是維拉的剋星，他10次面對維拉攻入9球。

文尼慶祝入球。（Getty Images）

據統計，利物浦今季聯賽在先落後之下，已經搶得14分，是今季英超在落後下搶分最多的球隊，可說是「逆境波之王」！利物浦贏波後，保留爭標希望。他們與榜首曼城同得86分，但踢多一場。

文尼當選今場的最佳球員。（Twitter）

利物浦領隊高普賽後表示，他們仍在瘋狂追趕曼城，他說：「我們不會浪費精力去想『希望他們會輸波』，我們不會這樣做的，我們只知道一定要贏波，這個想法是不變的。」他表示目前要盡快恢復，備戰足總盃決賽，接着聯賽會鬥修咸頓及狼隊，決定英超冠軍誰屬；至於曼城餘下3場聯賽的對手是狼隊、韋斯咸及維拉。

高普叫球員不要想曼城，總之先做好自己，贏出每場比賽。（Getty Images）

利物浦防中主力法賓奴在30分鐘因腿筋受傷退下火線，由佐敦軒達臣入替，未知能否趕及周末對車路士的足總盃決賽。領隊高普說：「我也不太清楚，他覺得自己的肌肉（不適），好像不太嚴重。他很樂觀，但我不肯定他能否趕及復出，看看吧。」高普承認，今仗收起左閘安德魯羅拔臣，是為了讓他休息，留力踢足總盃決賽。