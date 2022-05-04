歐聯4強｜利物浦翼鋒僅踢半場扭轉戰局　從營養不良走到舉世矚目

歐聯4強次回合，利物浦先被維拉利爾追平總比數2：2，但紅軍下半場一換入路爾斯戴亞斯（Luis Diaz），戰局隨即改寫，利物浦極速連轟3球，兩回合5：2進軍歐聯決賽。

戴亞斯賽後站在陶瓷球場上呆了半嚮，才抹去喜悅的淚水、加入隊友慶祝。當年只得17歲的他連吃飽都非必然，又怎敢去想歐聯決賽？



不少球迷戲言，若非熱刺，利物浦可能進不了決賽——說的是紅軍本想待今夏才簽入戴亞斯，然而由於熱刺在冬季出手，逼得利物浦先下手為強。然後戴亞斯毫無預警在冬季加盟，一下子已贏得英格蘭聯賽盃、進入了足總盃和歐聯決賽，在英超仍只落後榜首一分，「四冠王」並非不可能。不要忘記，戴亞斯今季只踢了半季葡超，但目前仍是射手榜第5位。

戴亞斯賽後輕輕抹淚一幕，觸動人心。（比賽截圖）

今晨的歐聯4強次回合，正是他在半場入替扭轉了戰局，只踢了45分鐘已被選為賽事最佳球員，無論是隊友安德魯羅拔臣、雲迪積克，或是評述的高治，對他有讚無彈——特別是他的戰意、他在一對一情況下的所向無懼，這些也許都源自他艱苦的出身。

戴亞斯在哥倫比亞的巴蘭卡斯出生、成長，在這貧困的城鎮，當地兒童普遍營養不良，在2008到2016年之間便有4770名兒童因而死亡。成長已非必然，更別說踢足球。

不過身材瘦削的戴亞斯還是堅持踢波，視朗拿甸奴為偶像的他勤練腳法，17歲之時，他便在「原住民美洲盃」的試腳活動中，獲哥倫比亞前球星華達拉瑪相中，他的天份與技術毋庸置疑，令華達拉瑪和代表隊教練憂心的是他的身材，當時賽事的哥倫比亞隊教練約翰迪亞斯道：「我們曾以為他不會有好表現，因為他看起來就是營養不良，他非常瘦、無法跟其他球員對抗。」但最終他仍然從400名試腳球員中脫穎而出，進入了26人的大軍。

哥倫比亞在決賽輸了，但戴亞斯在整屆賽事攻入兩球，引起了次級聯賽的巴蘭基拿注意，簽下他後更為他設計了特別的餐單，令他增重了10公斤，當時他還只得18歲。很快地，哥倫比亞大球會小保加體育會簽下了他，讓他登上頂級聯賽、開始入選哥倫比亞國家隊。

戴亞斯曾分享自己獲選入哥倫比亞U23時的照片，仍是非常瘦削。（Instagram）

2018年，戴亞斯如一眾哥倫比亞球星占士洛迪古斯、法卡奧、古亞連等一樣，在波圖展開自己的歐洲生涯，儘管他身價水漲船高，在2019/20球攻入14球、翌季再入11球，但他仍是當年那個瘦削小子般，只管低頭默默努力；緊接的2021年美洲國家盃，他的表現更引來英超球會注意，利物浦鎖定他作目標，但熱刺率先行動，紅軍終決定在今個冬天將他帶到晏菲路球場。

一切都發生得很快，半年前還在銳意為波圖爭奪葡超冠軍的戴亞斯，今天已在為首次打入歐聯決賽掉淚，表現更是震驚全球球壇。賽後，他拿着最佳球員獎座，他咧開嘴巴，隱若可見的笑容仍繃緊，但的確感受到他的喜悅。賽後他在Instagram簡單總結：「難以置信的一晚，巴黎，遲點見！」

戴亞斯已從村莊小孩，躍升成舉世知名的球星。（Getty Images）

出身寒微、吃不飽的童年，沒有阻礙戴亞斯的腳步，反而更塑造出他場內場外都不言棄的個性，就如他的利物浦隊友雲迪積克道：「他實在難以置信……他在一對一的情況下，無論他面對的是誰，他都只管強攻。若他失了控球，他就會盡快搶回來，然後再一次又一次地進攻。」獲譽為當世最佳中堅之一的他也不禁說：「這是很難防守的。」

若然戴亞斯能以歐聯冠軍、甚至是三冠、四冠總結自己加盟利物浦的首半年，那是機緣、是夢幻，但更大程度是他努力不懈的成果。