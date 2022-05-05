利物浦小股東占士恭賀晉級歐聯決賽　加歷查：希望你在我們身邊

利物浦日前歐聯4強次回合3：2擊敗維拉利爾後，順利以總比數5：2晉級決賽，於5月29日與皇馬在巴黎爭奪最終殊榮。

賽後紅軍小股東之一、NBA球星勒邦占士隨即在Twitter發帖恭賀，並獲名宿加歷查熱情回覆。



利物浦在高普帶領下5年內第3度殺入歐聯決賽，球迷當然興奮不已，而球隊股東之一的勒邦占士也表現興奮。正在馬爾代夫度假的勒邦占士，隨即在Twitter發帖恭賀球隊，並寫道：「巴黎，我們來了！！！！！！」。

勒邦占士在歐聯4強後，隨即上載一張身穿利物浦訓練服的照片。（Twitter）

其後這名NBA球星再上載一張身穿利物浦訓練服的照片，更連環轉推利物浦相關新聞。利物浦名宿加歷查隨即回應了占士，邀請他成為決賽當晚的節目嘉賓：「勒邦，如你會到訪巴黎，請加入CBS團隊，成為我的嘉賓。」

勒邦占士2011年入股利物浦，其後每逢紅軍贏取錦標，占士必定「打卡」。（Getty Images）

對上兩次紅軍晉身歐聯決賽均有擔任旁述的加歷查再道：「我會在場邊，希望你在我們身邊；給我們支持吧，我們需要贏下第7次的歐洲冠軍。」