英超︱車路士近態低沉　足總盃決戰利物浦前杜慈嬲爆休息日加操

車路士周六晚（14日）足總盃決賽再鬥利物浦，藍軍眾將在球會易主、下季前途未卜下，近態低沉，新班主托德波里（Todd Boehly）見證對狼隊一仗領先兩球的大好形勢下被追平，領隊杜慈因而被指取消球員的休假，要求加操。

消息指，車路士球員對這個決定相當不滿。



車路士領先狼隊兩球的大好形勢下，完場前被追平。（Getty Images）

俄羅斯富商艾巴莫域治（Roman Abramovich）受英國政府制裁，資產被凍結，獨資持有的英超球會車路士亦受牽連。球會人心惶惶之際，杜慈領軍度過難關，如今球會已易手至美國商人托德波里（Todd Boehly）旗下，士氣卻有大不如前之感。

4月中歐聯八強戲劇性被皇馬踢出局後，車路士雖然在足總盃四強擊敗水晶宮殺入決賽，聯賽無甚可爭之下，接連敗予阿仙奴和愛華頓，亦在曼聯和狼隊身上失分，近5仗只曾1：0小勝韋斯咸。有見及此，杜慈在球隊原定的休息日取消眾將休假。

馬高斯阿朗素再次被指帶頭「搞事」。（Getty Images）

英國《太陽報》宣稱，車路士球員對周日加操的決定感到不滿，認為今季踢了59場比賽，已經相當勞累。據悉，守將馬高斯阿朗素感到自己成為狼隊一仗的代罪羔羊，半場時被調出，令他的努力備受質疑云云。

此外，由於來季隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）和守將魯迪格（Antonio Rudiger）均會離隊，部分成員認為，失去後防兩大領袖之下，來季爭標形勢並不樂觀，更衣室看來士氣相當低落。

車路士隊長艾斯派古達，季尾將會離隊。（Getty Images）

英超 列斯聯 對 車路士

周三深夜2時30分 Now 622台直播



英國小報傳聞，到底是「本故事純屬虛構」，還是真有其事，有待時間證明。事實是，他們在英超聯賽榜排第三，前無去路，後有追兵，目前僅1分領先第四位的阿仙奴，與第五位的熱刺仍有5分差距。

英超前四位已穩奪來季歐聯資格，車路士餘下3仗對手只是列斯聯、李斯特城和屈福特，要跌5分難度頗高，就算被熱刺追至同分，車路士得失球仍有19球優勢，被後上趕過奪去歐聯資格的機會不高。明晚深夜，他們會先對列斯聯。

杜慈要求加操的決定，被指引來車路士球員不滿。（Getty Images）

二月時車路士與利物浦在聯賽盃決賽踢得難分難解，紅軍在「馬拉松式互射十二碼大戰」中以11：10僅勝封王，本周六兩軍再次會師溫布萊，在足總盃決賽再決高下，力爭今季首項本土盃賽錦標，領隊杜慈不想再輸。

對狼隊一仗後，杜慈已告誡麾下，「若你加盟車路士，在這個高水平作賽，一定不會一帆風順，不會總是享受其中。」他直言，「這是艱辛的，勞累的，令人耗盡精力的。這是你必須接受的，亦是我們對每一個人的要求。」