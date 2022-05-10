足球轉會︱拜仁今夏目標收購利物浦前鋒文尼　擬取代利雲度夫斯基

利物浦來季組軍，先要留住一班功臣。當全世界目光聚焦他們與射手沙拿的續約談判，拜仁慕尼黑計劃陳倉暗度，撬走紅軍另一前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）。

拜仁陣中有愈老愈可愛的神鋒羅拔利雲度夫斯基，可是續約談判遲遲談不攏，體育總監沙歷咸美錫宣稱會以「創意思維」突破框框。



利物浦前鋒文尼盛傳被拜仁慕尼黑看中。（Getty Images）

拜仁高層已跟文尼經理人會面

利物浦三叉戟沙拿、文尼和法明奴的合約，同在2023年6月屆滿，球會優先與沙拿洽談，卻因待遇問題陷膠着狀態。沙拿多次為前途發聲，表明願意留隊，又稱「不是純粹錢的問題」，卻一直未動筆簽新約。

文尼原定今夏才與球會傾新約，此時拜仁突然中途殺出。Sky Germany消息指，拜仁鎖定文尼為今夏轉會目標。兩間球會尚未展開正式對話，惟體育總監沙歷咸美錫已在過去的周末與文尼的經理人會面。

利雲度夫斯基在拜仁的日子，或許已到盡頭。（Getty Images）

利雲度夫斯基去意已決

拜仁射手利雲度夫斯基的合約，同樣在明年6月到期，西班牙《體育報》報道稱，球會向他開出的新合約令他感到「不被重視」，希望今季尾離隊，轉投巴塞隆拿云云。

33歲的利雲度夫斯基與拜仁合約只餘下最後一年，雙方對合約年期各持己見，利雲度夫斯基認為自然能夠維持最佳狀態多三年，拜仁並不賣帳，新合約僅延續多一年。人工方面雙方也意見分歧，利雲度夫斯基目前年薪1500萬歐元，另加潛在花紅500萬歐元，他希望新約在基本人工以外加入更多附帶獎金條款，拜仁卻未有這樣做，指出在財政困難下，不能為他加人工。

利物浦「非洲孖寶」沙拿與文尼球場內是好拍檔，球場外也是好友。（Getty Images）

不滿球隊優先跟沙拿續約

利雲度夫斯基因而去意已決，告訴他的經理人薩哈維找辦法為他鋪路加盟巴塞。唯一隱憂是，巴塞陷有嚴重財困，他希望拜仁可以合理價錢放人。

拜仁當然不會坐以待斃，計劃主動出擊向利物浦搶人。文尼現年30歲，較利雲度夫斯基年輕近4年。他與利物浦的合約明年屆滿，據了解他不滿球會選擇優先跟沙拿續約，新合約未開始傾已有難度。早前有消息指，他要求一紙30萬鎊周薪合約，他目前人工據報僅為周薪10萬英鎊，紅軍難望滿足他的要求。

拜仁周日與史特加踢成2：2後，剛與文尼經理人會面的沙歷咸美錫被問到拜仁今夏會否作出大牌收購時回應，「你們等待着驚喜吧。我們正在看什麼是可能，什麼是不可能。我們有的是創意構思。」

文尼今季47次為利物浦上陣，攻入21球，近況勇銳，屢次在重要時刻為紅軍取得入球，是今季球隊能在四線爭標的功臣。他2016年加盟利物浦以來，一直對球隊忠心耿耿，就算屢傳皇馬對他有意，文尼均一心留效。