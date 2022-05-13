空手道超聯｜劉慕裳挫日本對手入金牌戰　連續9項國際賽獲獎牌

空手道超聯（Karate1 Premier League）摩洛哥拉巴特站，香港空手道代表劉慕裳打入周日（15日）的金牌戰。



世界排名第4的劉慕裳首圈在第3組出戰，先後面對西班牙選手摩拉斯及意大利的比錫迪，順利成為小組首名，進入晚上的8強戰。8強面對西班牙的露比奧，劉慕裳獲25.28分，以近0.9分差距擊敗獲24.34分的對手，成功打入4強戰，與世界排名第15的日本選手清水那月爭奪金牌戰席位。

憑着穩定發揮，劉慕裳再下一城，以25.68分擊敗獲25.48分的清水，打入金牌戰，爭冠對手將是另一日本選手、世界排名第二的大野Hikaru。劉慕裳上一次奪得空手道超聯金牌，正是2018年4月的摩洛哥站，且看這一站會否再一次為她帶來冠軍。金牌戰將於周日（15日）香港時間晚上約10時35分舉行，屆時將於世界空手道協會的Youtube頻道直播。

劉慕裳自去年在東京奧運奪得銅牌後，一直保持平穩發揮，除了在奧運後的世錦賽和亞錦賽都奪得銅牌外，今季首兩站空手道超聯都獲得獎牌，包括在阿聯酋富伊拉站奪得銅牌，及在葡萄牙馬托西紐什站獲得銀牌，加上今站最少有銀牌落袋，已是她連續9項國際賽事都贏得獎牌。