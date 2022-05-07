劍擊世界盃｜歐倩瑩64強止步　與隊友周日鬥團體賽

突尼西亞哈馬馬特上演女子佩劍世界盃，歐倩瑩成為唯一港將打入正賽，首圈不敵羅馬尼亞劍手出局。



今季首站征戰國際賽的歐倩瑩，隨即打入今站正賽，與羅馬尼亞劍手Sabina Martis爭入32強，歐在首節已被拉開差距，以3：8落後進入次節，其後被對手打出一段1：6的攻勢，縱然末段連取6分，依然以10：15不敵對手，首圈止步，並在周日與隊友轉戰團體賽。

歐倩瑩晉女子佩劍正賽 成港隊今站唯一出線劍手

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