劍擊世界盃｜歐倩瑩64強止步 與隊友周日鬥團體賽
撰文：趙子晉
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突尼西亞哈馬馬特上演女子佩劍世界盃，歐倩瑩成為唯一港將打入正賽，首圈不敵羅馬尼亞劍手出局。
今季首站征戰國際賽的歐倩瑩，隨即打入今站正賽，與羅馬尼亞劍手Sabina Martis爭入32強，歐在首節已被拉開差距，以3：8落後進入次節，其後被對手打出一段1：6的攻勢，縱然末段連取6分，依然以10：15不敵對手，首圈止步，並在周日與隊友轉戰團體賽。
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