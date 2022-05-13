劍擊大獎賽｜張小倫崔浩然仁川站齊闖正賽 港隊4將周日分途爭標
撰文：趙子晉
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香港花劍隊正在韓國仁川出戰花劍大獎賽，為6月的亞洲錦標賽前最後一站國際賽。大獎賽今日（13日）先上演男子組外圍賽，6名港將爭奪正賽資格，結果崔浩然及張小倫脫穎而出，攜手打入正賽。
雖然9月杭州亞運會延期，但香港花劍隊仍有多站重要賽事，早前完成兩站歐洲賽站後，轉赴韓國仁川參與亞錦及世錦賽前最後一站大獎賽，今日（13日）率先舉行男花外圍賽，除了張家朗及蔡俊彥憑種子排名直入正賽，另外6名港將包括張小倫、崔浩然、楊子加、吳諾弘、蔣翱駿及陳建雄爭奪突圍。
早前在普迪夫羅夫站世界盃打入正賽的崔浩然及張小倫，今站分別淘汰韓國及加拿大劍手，再攜手闖周日（15日）舉行的64強，明日的首圈雙雙遇上強敵，崔浩然將鬥意大利名將科高尼（Alessio Foconi），張小倫需與7號種子﹑埃及劍手Alaaeldin Abouelkassem爭入次圈。
頭號種子張家朗將與法國劍手Meddy Elice碰頭；被列為8號種子的蔡俊彥將與主場的韓國劍手Chung Jyae Gyu爭晉級。
未能出線的港將方面，吳諾弘及楊子加分別遭英國及意大利劍手淘汰；至於力爭生涯首度打入正賽圈的蔣翱駿，以13：15力戰不敵日本劍手三宅諒，無緣正賽。陳建雄則小組賽止步。
女子花劍的鄭曉為﹑符妤名﹑關渝澄及張楚瑩將在周六登場，力爭正賽資格。
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