劍擊亞錦賽｜港隊遴選結果出爐　張家朗領銜　張小倫不入圍

香港劍擊總會今日（13日）公布2022年亞洲劍擊錦標賽的港隊遴選名單，男子花劍除了張家朗及蔡俊彥外，亦有吳諾弘首度參賽。



因疫情已兩年未舉辦的亞洲劍擊錦標賽，6月10至15日在韓國首爾舉行，港隊今日（13日）也公布遴選結果，根據劍總公布的遴選準則，考慮因素包括每項劍種的本地排名、國際劍聯個人排名、訓練出勤率及教練評語，每項劍種選出4人出戰個人及團體賽。

張家朗是港隊在亞錦賽的金牌希望，他18歲時曾在2016年亞錦賽封王。（資料圖片／李澤彤攝）

最受關注的男子花劍方面，世界排名第一的張家朗及第七的蔡俊彥同時是本地排名頭兩位，自然無懸念入選；去年出戰東京奧運的新秀吳諾弘及楊子加，則分別憑本地排名第三及第四位入選，排名不及的張小倫和崔浩然無緣出賽。

女子重劍方面，江旻憓本地排名雖然只列第七，但她世界排名第8的她仍順利入選，與兩名奧運隊友連翊希及朱嘉望一同出戰；回流港將陳渭泠也首度出戰。

江旻憓在2018年亞錦賽曾奪女子重劍金牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊亞錦賽名單：男子花劍：張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、楊子加女子花劍：鄭曉為、符妤名、張楚瑩、關渝澄男子重劍：方凱申、吳浩天、何瑋桁、黎家俊女子重劍：江旻憓、連翊希、朱嘉望、陳渭泠男子佩劍：何思朗、羅浩天、陳卓謙、陳智軒女子佩劍：歐倩瑩、林衍蕙、朱詠翹、劉穎怡比賽日期：6月10至15日地點：韓國首爾

方凱申領男子重劍隊出擊。（資料圖片／羅君豪攝）

港隊過去在劍擊亞錦賽每每有獎牌落袋，近屆戰績更為出眾，上一屆即2019年奪得男花個人銀牌（張家朗）及團體銅牌，同時在女子重劍團體賽及女子花劍團體賽奪得銅牌；2018年更是橫掃9面獎牌，包括張小倫在男子花劍個人賽封王、江旻憓於女子重劍個人賽奪金，佘繕妡亦獲銅牌；方凱申獲男重個人銅牌，林衍蕙也獲女子個人佩劍銅牌，團體賽方面，亦在男花和女重獲銀牌、女花及女佩分別奪銅。2017年和2016年，港隊也分別獲8面和5面獎牌，當中包括2016年初出茅廬的張家朗奪得男花個人金牌，一舉成名。