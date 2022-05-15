劍擊大獎賽｜張家朗爆冷首圈出局　大師兄張小倫末段受傷退賽

花劍大獎賽韓國仁川站續在周日（13日）上演正賽，港隊4男2女劍手分途出擊，世界排名第一的張家朗在首圈不敵法國劍手Meddy Elice，意外首圈止步。隊友蔡俊彥則反勝東道主劍手躋身32強，成為唯一晉級港將。



直入正賽的張家朗在今早64強賽事登場，與排名92的法國劍手Meddy Elice對戰，惟列為頭號種子的張家朗在首節陷入危機，一度落後8分，後段嘗試力追扭轉敗局，連取2分下仍無力挽狂瀾，以9：15落敗，無緣32強。

頭號種子張家朗於64強登場。（FIE）

同樣以世界排名前16（第7）直入正賽的蔡俊彥，迎戰排名113的韓國劍手Chung Jyae Gyu，初段未入局的他落後3分之內，隨後及時回勇，終以15：13反勝對手，晉身次圈，將與排名53位的意大利劍手Guillaume Bianchi爭奪16強席位，將於香港時間上午11時30分再登場。

蔡俊彥成今站唯一晉級32強港將。（FIE）

同日出戰64強的張小倫，面對7號種子、世界排名第8的埃及劍手Alaaeldin Abouelkassem，戰至5：13時，張小倫與對手相撞後倒地，其後決定退賽，未能完成賽事。張小倫賽後在Instagram更新限時動態，上載了X光室門牌照片，更寫上「Sorry」（對不起），對未能完賽感抱歉，並正等待進一步檢查傷勢。

另一港將崔浩然，首圈即遇上意大利名將科高尼（Alessio Foconi），崔浩然力戰下在首節打成9：9平手，惟最終仍以10：15憾負。