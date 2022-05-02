劍擊｜江旻憓格蘭披治賽16強止步　男子花劍隊世界盃獲第9名

重劍格蘭披治賽開羅站，香港「劍后」江旻憓與由資格賽晉級的連翊希，今日（1日）出戰正賽，第一圈便碰頭。而男子花劍隊則在世界盃以第9名完賽。



作為賽事4號種子的江旻憓，首圈對上由資格賽晉級的隊友連翊希，兩人首兩局打得相當接近，末段江旻憓連環取分下以15：9淘汰連翊希，進入32強。江面對德國劍手 Alexandra Ndolo，打得相當輕鬆，以15：5勝出，惟在16強打到「決一劍」，以13：14不敵美國的Katharine Holmes止步。

男子花劍隊出戰世界盃保加利亞站團體賽，左起：崔浩然、張家朗、吳諾弘、蔡俊彥。（FIE）

同日舉行的男子花劍世界盃（保加利亞站）團體賽，香港男子花劍隊直入16強後不敵烏克蘭，最終轉戰名次賽。在張家朗休戰下，由蔡俊彥、吳諾弘及崔浩然以45：32大勝以色列，對英國時張家朗復出，港隊再以45：38勝出，終在第9名之爭以45：26輕取西班牙，以第9名完賽。

女子花劍隊出戰世界盃德國站團體賽，左起：張楚瑩、鄭曉為、符妤名、關渝澄。（FIE）

在德國舉行的女子花劍世界盃團體賽，張楚瑩、鄭曉為、關渝澄及符妤名合力出戰，首圈（32強）委內瑞拉後，港隊在16強以41：45敗予韓國，需轉戰名次賽。港隊以45：42險勝奧地利，惟其後連負西班牙和羅馬尼亞，終以第12名完賽。